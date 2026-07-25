VIDEO Dramatična snimka iz okolice Madrida: Pogledajte koliko se brzo širi požar

Na početku snimke požar je još udaljen i vidi se na padini, dok se iznad brdovitog područja uzdiže gust dim. No već nakon nekoliko minuta vatra s e velikom brzinom širi niz teren i dolazi gotovo do same kuće iz koje je sve snimljeno.

Na videosnimci se vidi kako se plamen u vrlo kratkom vremenu spušta niz brdo kroz suhu vegetaciju i opasno približava obiteljskoj kući.

Vatrena stihija u okolici španjolske prijestolnice zahvatila je područja Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias i Almorox, a požari su se u međuvremenu spojili u jedan veliki požar koji vlasti nazivaju požarom Sierra Oeste.

Iako su se vremenski uvjeti tijekom noći djelomično poboljšali, požar još nije stavljen pod kontrolu. Temperature su se spustile, vjetar je oslabio, a povećala se i vlažnost zraka, što olakšava posao vatrogascima.

Unatoč tome, nadležne službe upozoravaju da bi i manja promjena smjera vjetra mogla vrlo brzo proširiti dim, pepeo i nova žarišta prema drugim naseljenim područjima.

Evakuacije i upozorenja stanovnicima

Zbog opasnosti od širenja vatre provedene su evakuacije u pojedinim dijelovima madridske regije i okolnih područja, dok je stanovnicima nekih mjesta naređeno da ostanu u svojim domovima.

Požari su izbili nakon dugotrajnog razdoblja visokih temperatura i suše, zbog čega je vegetacija izrazito suha i lako zapaljiva. Upravo takvi uvjeti omogućuju da se vatra širi iznimno velikom brzinom, što potvrđuje i snimka iz okolice Madrida.