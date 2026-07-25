Uhićen šibenski ugostitelj kojem je Porezna zatvorila kafić

Šibenski ugostitelj Davor Perković uhićen je zbog navodne sumnje da je prijetio djelatnicima Porezne uprave, neslužbeno doznaju 24sata. Riječ je o vlasniku kafića koji je nedavno zatvoren zbog poreznih nepravilnosti, odnosno neizdavanja računa poreznim inspektorima koji su u civilu posjetili njegov lokal i naručili piće

Policija je potvrdila da provodi kriminalističko istraživanje, ali nije službeno otkrila identitet uhićenog, piše Laura Šiprak za 24sata. Iz Policijske uprave šibensko-kninske priopćili su da su tijekom posljednja 24 sata na području Šibenika zaprimili kaznenu prijavu zbog kaznenog djela prijetnje te proveli kriminalističko istraživanje. Majka uhićenog ugostitelja, koja ga ujedno i njegova odvjetnica, kratko je komentirala slučaj. 'Ne mogu vam puno govoriti. On će biti saslušan za sat vremena i vjerujemo da će sve biti u redu', rekla je za 24sata.

Kako je došlo do zatvaranja kafića? Perković je jučer iznio svoju verziju događaja koji su prethodili zatvaranju njegova kafića. Ispričao je da je kafić 3. srpnja, za vrijeme utakmice hrvatske reprezentacije, radio do ponoći. Tvrdi da je lokal napustio petnaestak minuta prije zatvaranja, nakon što je konobarima rekao da privedu posao kraju. Oko 1.22 sata, kaže, dobio je poziv da je u objekt stigla inspekcija. 'Konobari su krenuli spremati, a na kraju su ostali ispred kafića i pili piće. Inspektorima koji su došli i tražili pivo konobar je donio piće. Njih dvojica su popili dva piva, a račun im nije ispisan jer radimo do ponoći. Plan je bio da se račun zapiše i ispiše ujutro, ali onda su oni izvadili značku i to je bio kraj', ispričao je Perković. Dodao je da je nakon toga tri tjedna čekao odluku nadležnih te pokušao ishoditi odgodu zatvaranja lokala do studenoga, no bez uspjeha.