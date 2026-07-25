Odmor iz noćne more: Turisti bježali pred plamenom visokim šest katova

Veliki šumski požari na jugozapadu Francuske i u središnjoj Španjolskoj prisilili su stotine tisuća ljudi na evakuaciju ili ostanak u domovima. Francuska je u borbu s vatrom uključila i vojsku, dok je Španjolska zbog razmjera krize proglasila izvanredno stanje. Širenju požara i dalje pogoduju visoke temperature i snažan, promjenjiv vjetar.

Mirni obiteljski odmori na atlantskoj obali Francuske u nekoliko su se sati pretvorili u utrku s vatrom. Turisti su za BBC opisali buđenje usred noći zbog upozorenja na mobitelima, vožnju pokraj plamena visokog poput višekatnice te plaže pune ljudi koji su s koferima čekali nove upute vlasti.

Dvadesetjednogodišnji Zac Morrison iz Londona, koji je stigao na Cap Ferret u četvrtak s još deset članova obitelji, ispričao je kako ga je u četiri sata ujutro probudilo ga upozorenje za evakuaciju, a dva sata poslije stigla je nova poruka da područje moraju napustiti na svaki mogući način. Francuski žandari obilazili su kuće i smještajne objekte od vrata do vrata. Morrison je prizor opisao kao nešto iz filma, ali kaže da je evakuacija, unatoč početnoj panici, bila dobro organizirana.

Obitelj je tijekom petka primila ukupno četiri upozorenja. Nakon što su se udaljili od jednog požara, stigla je obavijest da su se našli na putu drugog. Privremeno su se sklonili na plaži u obližnjem Arcachonu, a potom im je smještaj osigurao član obitelji.

Škole, skladišta i drugi javni objekti pretvoreni su u privremena skloništa. Na plažama su, izvještava BBC, ljudi s koferima čekali dopuštenje da se vrate ili krenu dalje.

Strahuje se i od prekida opskrbe električnom energijom, osobito ako se gusti oblaci pepela nastave širiti prema Bordeauxu.

Spakirali se i pobjegli za 15 minuta

Ravnatelj škole David Morton provodio je tjedan na Cap Ferretu sa suprugom i dvojicom sinova tinejdžerske dobi. Petog dana boravka ondje probudili su ih mobiteli koji su neprestano svijetlili i oglašavali se. Poruka je bila: moraju se odmah evakuirati jedinom cestom koja vodi s poluotoka.

Obitelj je ubacila stvari u kovčege i za 15 minuta krenula unajmljenim automobilom. Približili su se glavnoj požarnoj fronti na oko 500 metara.

Morton je za BBC rekao da je plamen nadvisivao odrasle borove te dosezao visinu zgrade od pet ili šest katova. Bilo je očito, dodao je, da je vatra u tom trenutku izmaknula kontroli.

Probudila se u gotovo praznom mjestu

Francusko-američka državljanka Rebecca Papin, koja je boravila s malom djecom u svojoj kući za odmor u Biscarrosseu, nedaleko od Cap Ferreta, ispričala je kako je u četvrtak u daljini primijetila veliki stup dima. Samo tri sata poslije na nebu su bili protupožarni zrakoplovi i helikopteri, a pred njom se pružao zid plamena.

Papin je zaspala s čepićima u ušima pa tijekom noći nije čula upozorenje za evakuaciju. Kada se probudila, gotovo svi stanovnici već su napustili mjesto. Glavne ceste bile su zatvorene jer im se približila vatra, a policija joj je savjetovala da ni pod kojim uvjetima ne napušta kuću. Pepeo je, opisala je, padao poput snijega.