Francuski ministar: EU bi trebao kupovati samo europske dijelove za obranu

U svemiru je EU koristio Muskov SpaceX za lansiranje ključnih satelita poput svojega sustava Galileo, koji upravlja europskim lokacijskim uslugama neovisno o američkom GPS sustavu.

EU se uvelike oslanja na američke rakete i borbene zrakoplove, ali i brojne visokotehnološke obrambene proizvode.

"Svijet se drastično promijenio i naš glavni saveznik postao je vrlo nepredvidljiv", rekao je Baptiste , podsjetivši na sve češće pozive u cijelome svijetu za što većom samostalnošću koja bi bila odgovor na nepredvidljivu vanjsku politiku aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa .

'Trebamo autonomni pristup svemiru'

"Moramo imati autonoman pristup svemiru. To je radikalna promjena u odnosu na način na koji se sada ponašamo. Moramo dizajnirati europske satelitske konstelacije, što znači da nema američkog prekidača za gašenje", rekao je Baptiste novinarima na marginama europske konferencije o svemiru koja se održava u Bruxellesu.

"Kao prvi korak trebala bi nam neka vrsta 'Zakona o kupnji europskog'. Prestanimo kupovati gotove dijelove koji nisu europski", kazao je.

Kao primjer je naveo rat u Ukrajini u kojoj je poduzetnik Elon Musk odlučio isključiti svoju satelitsku internetsku uslugu Starlink, čime je omeo kijevsku protuofenzivu.