Francuski ministar: EU bi trebao kupovati samo europske dijelove za obranu

Želi li Europska unija ozbiljno shvatiti pitanje obrane, prvi joj je korak da prestane kupovati neeuropske vojne proizvode uz "Zakon o kupnji europskog", rekao je u utorak francuski ministar visokog obrazovanja i istraživanja Philippe Baptiste.
EU se uvelike oslanja na američke rakete i borbene zrakoplove, ali i brojne visokotehnološke obrambene proizvode.
U svemiru je EU koristio Muskov SpaceX za lansiranje ključnih satelita poput svojega sustava Galileo, koji upravlja europskim lokacijskim uslugama neovisno o američkom GPS sustavu.
"Svijet se drastično promijenio i naš glavni saveznik postao je vrlo nepredvidljiv", rekao je Baptiste, podsjetivši na sve češće pozive u cijelome svijetu za što većom samostalnošću koja bi bila odgovor na nepredvidljivu vanjsku politiku aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa.
'Trebamo autonomni pristup svemiru'
"Moramo imati autonoman pristup svemiru. To je radikalna promjena u odnosu na način na koji se sada ponašamo. Moramo dizajnirati europske satelitske konstelacije, što znači da nema američkog prekidača za gašenje", rekao je Baptiste novinarima na marginama europske konferencije o svemiru koja se održava u Bruxellesu.
"Kao prvi korak trebala bi nam neka vrsta 'Zakona o kupnji europskog'. Prestanimo kupovati gotove dijelove koji nisu europski", kazao je.
Kao primjer je naveo rat u Ukrajini u kojoj je poduzetnik Elon Musk odlučio isključiti svoju satelitsku internetsku uslugu Starlink, čime je omeo kijevsku protuofenzivu.
Ne možemo čekati 10 godina
"Nama trebaju konstelacije bez ITAR-a", kazao je Baptiste, referirajući se na stroge američke propise o međunarodnoj trgovini oružjem (ITAR) koji reguliraju i izvoz dijelova.
"Slažem se s Njemačkom. I mi mislimo da je to vrlo hitno i ne možemo čekati 10 godina", istaknuo je.
S obzirom na to da blok zaostaje po pitanju satelita u niskoj Zemljinoj orbiti, Baptiste je upozorio da bi napori trebali biti na razini EU-a te kako nema smisla da pojedinačne nacije poput Francuske, Njemačke i Italije grade vlastite sustave.