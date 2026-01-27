Pravni problemi zbog Trumpova rata protiv narkokartela: Dvije obitelji ubijenih tuže Ameriku

Odvjetnici su podnijeli tužbu na federalnom sudu u Bostonu, a riječ je o prvom procesu o nekom od 36 raketnih napada američke vojske na plovila u Karipskom moru i na Pacifiku, odobrenih od strane američkog predsjednika Donalda Trumpa. U napadima je od rujna ubijeno više od 120 ljudi, piše Reuters.

Obitelji Chada Josepha i Rishija Samarooa, dvojice državljanina Trinidada i Tobaga koji su bili među šest žrtava napada 14. listopada, u tužbi pišu da su se oni u Venezueli bavili ribarstvom i poljoprivredom te da su napadnuti dok su se brodom vraćali u svoj dom u Las Cuevasu na Trinidadu.

Tužbu su podnijele Lenore Burnley, majka ubijenog Josepha, te Sallycar Korasingh, sestra ubijenog Samarooa. Od SAD-a ne traže samo odštetu, nego i zabranu budućih napada te vrste. Ovaj slučaj sudu pruža priliku da odredi je li napad 14. listopada uopće bio po zakonu, piše Reuters.