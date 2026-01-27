Pravni problemi zbog Trumpova rata protiv narkokartela: Dvije obitelji ubijenih tuže Ameriku

Obitelji dvojice muškaraca koje je SAD kod Venezuele ubio u raketnom napadu na navodni brod za krijumčarenje droge u utorak su tužili američku vladu zbog, kako tvrde, „očito nezakonitog” vojnog djelovanja protiv civilnih plovila.
Odvjetnici su podnijeli tužbu na federalnom sudu u Bostonu, a riječ je o prvom procesu o nekom od 36 raketnih napada američke vojske na plovila u Karipskom moru i na Pacifiku, odobrenih od strane američkog predsjednika Donalda Trumpa. U napadima je od rujna ubijeno više od 120 ljudi, piše Reuters.
Obitelji Chada Josepha i Rishija Samarooa, dvojice državljanina Trinidada i Tobaga koji su bili među šest žrtava napada 14. listopada, u tužbi pišu da su se oni u Venezueli bavili ribarstvom i poljoprivredom te da su napadnuti dok su se brodom vraćali u svoj dom u Las Cuevasu na Trinidadu.
Tužbu su podnijele Lenore Burnley, majka ubijenog Josepha, te Sallycar Korasingh, sestra ubijenog Samarooa. Od SAD-a ne traže samo odštetu, nego i zabranu budućih napada te vrste. Ovaj slučaj sudu pruža priliku da odredi je li napad 14. listopada uopće bio po zakonu, piše Reuters.
'Trebalo ga je uhititi, a ne ubiti'
U podnesku se naglašava da su Joseph i Samaroo ubijeni izvan područja oružanog sukoba te da nisu sudjelovali u aktivnostima neprijateljstva protiv SAD-a.
„Ako je američka vlada vjerovala da je Rishi učinio nešto krivo, trebala ga je uhititi, optužiti i pritvoriti, ne ga ubiti”, poručila je Korasingh.
„To su nezakonita, hladnokrvna ubojstva, ubijanja iz zabave i za predstavu, zbog čega nam je potreban sud koji će utvrditi što je istinito i ograničiti ono što je nezakonito”, priopćio je Baher Azmy, odvjetnik obitelji ubijenih.
Američke vlasti: Napadi su u skladu s međunarodnim pravom
Azmy, njegova organizacija Center for Constitutional Rights i udruženje American Civil Liberties Union, podnijeli su neuobičajenu tužbu na temelju Akta o smrti na otvorenom moru, pomorskog zakona koji omogućava članovima obitelji da tuže za nezakonita ubojstva na moru, kao i statuta iz 1789. koji omogućava inozemnim građanima da tuže na američkim sudovima zbog kršenja međunarodnog prava.
Trumpova vlada napade tumači kao način borbe protiv narkokartela koje predstavlja kao oružane skupine.
Američke vlasti tvrde da su napadi u skladu s međunarodnim pravom, no oni su naišli na kritike demokrata i dijela republikanaca u Kongresu koji ih nije odobrio, kao i od strane skupina za ljudska prava.
Pravni stručnjaci ranije su isticali i da narkokarteli ne odgovaraju međunarodnoj definiciji oružanih skupina.