Fotoreporter koji je svjedočio padu Vukovara i čije su slike bile dokazni materijal u Haagu: 'Prijetili su mi smrću, dobio sam PTSP, ali vrijedilo je'

Od Vukovara, preko Sarajeva i Kosova, do Meksika, Haitija, Bangladeša, Šri Lanke, Darfura... Američki fotoreporter Ron Haviv kamerom je svjedočio bezumlju koje je pratilo više od 25 ratova i sukoba širom svijeta. Njegove fotografije pokretale su ratove i ratne zločince stavljale u zatvore. Sad se nalazi u Zagrebu te svoje veliko znanje prenosi mladim fotoreporterima

'Jedna od najboljih publicističkih knjiga godine', zapisao je svojedobno Los Angeles Times za knjigu Rona Haviva 'Blood and Honey: A Balkan War Journal' . Radovi ovog proslavljenog američkog fotoreportera duboko su se usjekli u memoriju svih naroda zahvaćenih ratovima na Balkanu.

Ron Haviv i njegov kolega, fotoreporter Christopher Morris trenutno su u Zagrebu. Morris je stigao ravno iz Vukovara, u kojem se prisjetio mračnih događaja iz devedesetih, a Haviv je došao iz Sarajeva. Njih će dvojica u utorak u 19 sati u Branimir centru održati predavanje o ratnim fotografijama nastalim između 1991. i 2000. godine, a potom će od srijede do petka voditi besplatnu trodnevnu radionicu u organizaciji VII Akademije i zagrebačkog Muzeja ratne fotografije .

'To je slikano tri-četiri dana nakon pada Vukovara. Otac je sudjelovao u sukobima pa je doveo sina da ga slika i pokaže mu: Sine, vidi što je tata učinio!' prisjeća se Haviv. 'Taj me prizor podsjeća na 'Paklenu naranču', ma toliko se čudnih i groznih stvari događalo tih dana...'

Dehumanizacija Drugih i Drugačijih olakšava ljudima to da se međusobno ubijaju, uvjeren je Haviv, a nagledao se i previše ubojstava i zvjerstava svih oblika.

'Postoje sitne razlike, ali ono najvažnije uvijek je isto, u Africi, na Bliskom istoku, u Hrvatskoj, Bosni... ideja o dehumanizaciji drugih. Drugih', naglašava Haviv svoju misao. 'Da s druge strane nije stvarna osoba, nego netko Drugi i Drugačiji. A kad uvjerite ljude da s druge strane nije ljudska osoba, svako ratovanje i sva ta ubijanja Drugih i njihove djece, koja su također oni Drugi - sve to postaje puno lakše.'

S obzirom na to da je bio na mnogim stranama svijeta i vidio mnoge ratove, pitamo Haviva imaju li sva ta mjesta i svi ti ratovi neke dodirne točke.

'To je i bila namjera; ovjekovječiti prizore koje će ljudi zapamtiti, da iz njih nešto shvate i nauče, da zastanu i kažu: učinimo nešto da se to više nikada ne ponovi', kaže Haviv. 'Kamo god idem, cilj mi je barem pokušati dokumentirati ono što se događa. Poput Vukovara, prošlo je otad skoro 30 godina, ali poruka je još uvijek aktualna.'

Pitamo ga što to pokreće ljude da izgube razum i pretvaraju se u zvijeri - je li to možda strah.

'Svakako. Strah je u osnovi sveg zla. Strah hoćete li preživjeti, vi i vaša obitelj, strah da je ugrožen opstanak vašeg plemena. Političari se služe tim zlom i iskorištavaju ga. Pritom rabe medije pod svojom vlašću i koriste propagandu kako bi naglašavali razlike, a ljude onda nije teško zaplašiti i lako ih je nagovoriti da uzmu oružje u ruke.'

Fotografija je mlada umjetnost; postoji nešto više od stoljeća, a već je ugrožena novim medijima. Je li ona i dalje moćan medij kao nekad ili je sad sva pažnja usmjerena na filmove s interneta...

'Stvari se mijenjaju, no još postoje ljudi koji vjeruju u moć fotografije', otkriva Haviv. 'Samo prošle godine slikano je trilijun fotografija, no one izuzetne uvijek se izdignu iz tog mora informacija i postanu dijelom naših života. Eto, spomenemo li izbjegličku krizu, većina pomisli na sliku mrtvog dječaka koji leži na plaži.'