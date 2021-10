[FOTO/VIDEO] Penava: Plenković nema časti i poštenja da se ispriča u ime HDZ-a

Predsjednik Domovinskog pokreta (DP) Ivan Penava, koji se u četvrtak sastao sa članovima zagrebačkog DP-a, izjavio je kako predsjednik HDZ-a Andrej Plenković 'nema dovoljno časti i poštenja' da se ispriča u ime HDZ-a nakon odluke Vrhovnog suda u slučaju Fimi Media.

"Predsjednik Vlade nema dovoljno časti i poštenja i liderskih sposobnosti izaći pred narod, preuzeti odgovornosti i rasteretiti poštene ljude i reći - pogriješili smo. Uzeli smo nešto što nam ne pripada, ispričavamo se u ime onih koji su to počinili. To nismo mi ali naši članovi jesu, popravit ćemo se i idemo dalje nekim drugim smjerom. To bi napravio svaki lider i pošteni čovjek", izjavio je Penava ponovno se osvrnuvši na prošlotjednu presudu Vrhovnog suda u slučaju Fimi medija.

"Kad se (Plenković) poziva na Franju Tuđmana onda mu paše nasljeđe HDZ-a, međutim, kad mu puno sličniji gospodin Ivo Sanader i u puno bližem vremenu ne odgovara onda se odriče nasljeđa HDZ-a", ustvrdio je.