FOTO/VIDEO Ovo je jedini dvokatni most u Hrvatskoj. Znate li gdje se nalazi?

Jedan od najneobičnijih mostova u Hrvatskoj nalazi se u Karlovačkoj županiji, u mjestu Tounj. Riječ je o Tounjskom mostu – jedinom dvokatnom mostu u Hrvatskoj, smještenom na povijesnoj Jozefinskoj cesti koja povezuje Karlovac i Senj
Most prelazi preko rijeke Tounjčice, a njegova posebnost je konstrukcija s dvije razine, zbog čega već na prvi pogled odudara od uobičajenih građevina tog tipa.
Most s dva 'kata'
Donja razina mosta izgrađena je krajem 18. stoljeća, kada je Jozefinska cesta bila jedna od ključnih prometnica Habsburške Monarhije. Gornji 'kat' dodan je kasnije, 1836. godine, kako bi se povećao kapacitet prometa na toj važnoj ruti prema moru, navodi se na službenoj stranici Općine Tounj.
Time je nastao most kakav danas poznajemo – s dva luka jedan iznad drugoga, što ga čini jedinstvenim u Hrvatskoj, ali i rijetkim primjerom u ovom dijelu Europe.
Strateška prometnica kroz povijest
Jozefinska cesta, izgrađena krajem 18. stoljeća, bila je od iznimne važnosti za povezivanje unutrašnjosti s jadranskom obalom, a Tounjski most bio je ključna točka na toj ruti i zbog sve većeg prometa pokazala se potreba za njegovim proširenjem.
Rješenje je bilo neobično, ali učinkovito – umjesto gradnje novog mosta, izgrađena je dodatna razina iznad postojeće.
Preživio ratove i razaranja
Most je kroz povijest više puta oštećen, osobito tijekom ratova, ali je svaki put obnovljen. Današnji izgled rezultat je rekonstrukcija koje su nastojale očuvati njegov izvorni oblik i povijesnu vrijednost.
Iako nije među najpoznatijim turističkim lokacijama, Tounjski most sve češće privlači pažnju zbog svoje neobične arhitekture i povijesne važnosti, a osobito ga primjećuju putnici koji prolaze starom cestom ili istražuju manje poznate dijelove Hrvatske.
Zbog kombinacije funkcionalnosti i jedinstvenog izgleda, ovaj most ostaje jedan od najzanimljivijih infrastrukturnih detalja u zemlji i primjer kako su se prometni izazovi rješavali prije više od dva stoljeća.