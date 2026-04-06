FOTO/VIDEO Ovo je jedini dvokatni most u Hrvatskoj. Znate li gdje se nalazi?

Most prelazi preko rijeke Tounjčice, a njegova posebnost je konstrukcija s dvije razine, zbog čega već na prvi pogled odudara od uobičajenih građevina tog tipa.

Most s dva 'kata'

Donja razina mosta izgrađena je krajem 18. stoljeća, kada je Jozefinska cesta bila jedna od ključnih prometnica Habsburške Monarhije. Gornji 'kat' dodan je kasnije, 1836. godine, kako bi se povećao kapacitet prometa na toj važnoj ruti prema moru, navodi se na službenoj stranici Općine Tounj.

Time je nastao most kakav danas poznajemo – s dva luka jedan iznad drugoga, što ga čini jedinstvenim u Hrvatskoj, ali i rijetkim primjerom u ovom dijelu Europe.