Matić u petak priseže na dužnost predsjednice Vrhovnog suda

Mirta Matić, dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda, izabrana je prošlog tjedna u Saboru za novu predsjednicu Vrhovnog suda, sa 120 glasova za i dva protiv.

Prva žena u povijesti

Nakon što položi prisegu, postat će prva žena u povijesti Republike Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. Na toj će funkciji naslijediti Radovana Dobronića koji je preminuo u ožujku prošle godine. Od tada je Vrhovni sud vodila Gordana Jalšovečki kao vršiteljica dužnosti predsjednice ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave.

Kao predsjednica Vrhovnog suda, Matić preuzima i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva.