Matić u petak priseže na dužnost predsjednice Vrhovnog suda

Izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić u petak će pred predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem položiti prisegu, čime će Vrhovni sud nakon malo više od godine dana i formalno dobiti novu čelnu osobu
Mirta Matić, dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda, izabrana je prošlog tjedna u Saboru za novu predsjednicu Vrhovnog suda, sa 120 glasova za i dva protiv.
Prva žena u povijesti
Nakon što položi prisegu, postat će prva žena u povijesti Republike Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. Na toj će funkciji naslijediti Radovana Dobronića koji je preminuo u ožujku prošle godine. Od tada je Vrhovni sud vodila Gordana Jalšovečki kao vršiteljica dužnosti predsjednice ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave.
Kao predsjednica Vrhovnog suda, Matić preuzima i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva.
Zastupnici će na sutrašnjoj sjednici raspraviti Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju izmjena i dopuna Ugovora o Energetskoj povelji. Riječ je o međunarodnom ugovoru iz 1994. godine, sastavljenom radi uspostave pravnog okvira za promicanje suradnje u energetskom sektoru među državama. Hrvatska je Ugovoru pristupila 1997. godine.
Predloženim zakonom potvrđuju se izmjene i dopune Ugovora usvojene 2024. godine. Kao ciljevi spomenutih izmjena i dopuna navedeni su prilagodba suvremenim energetskim i klimatskim politikama te postizanje uravnotežene i predvidive razine zaštite ulaganja u energetskom sektoru.
Ovotjedno će zasjedanje Sabor završiti Prijedlogom Odluke o izboru zamjenice pravobraniteljice za djecu. Tu je dužnost do sada obnašala Marija Gabelica Šupljika, kojoj je ovog tjedna istekao osmogodišnji mandat. Za novu zamjenicu pravobraniteljice za djecu predložena je Ella Selak Bagarić.