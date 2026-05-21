Oporba i vladajući usaglasili se u Saboru oko alkohola

Saborska oporba pozdravila je u četvrtak izmjene Zakona o trgovini koje dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića u noćnim satima te zabranjuju prodaju energetskih pića maloljetnicima, no pritom ističe da su vladajući odbijali isti prijedlog kada je dolazio iz njihovih redova

'Drago mi je da smo nakon osam godina, koliko pokušavamo ukazati da je potrebno regulirati prodaju energetskih pića, došli u fazu u kojoj ćemo to realizirati'', rekla je zastupnica Sabina Glasovac (SDP). Hrvatska će se tako, dodaje Glasovac, pridružiti brojnim europskim zemljama koje su to već regulirale u svojim zakonskim okvirima. Hrvatska iznad EU prosjeka u konzumaciji alkohola ''Dobro je da ste nakon osam godina odustali od argumenta da nema dovoljno istraživanja, da nema dovoljno znanstvenih dokaza koji bi pokazali na rapidni porast konzumacije energetskih pića kod djece u Hrvatskoj'', kazala je.

Izmjenama i dopunama Zakona o trgovini predložena je, između ostalog, zabrana prodaje energetskih pića osobama mlađima od 18 godina. O istom se prijedlogu, na inicijativu SDP-a, raspravljalo u Saboru i prošlog tjedna, no vladajuća ga je većina tada odbila pod obrazloženjem da se istim pitanjem već bavi Vlada u novom zakonu.Osim energetskih pića, štetne posljedice na zdravlje djece i mladih imaju alkoholna pića, kazao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija. Gradovi i općine dobit će mogućnost da trgovinama na svom području zabrane prodaju alkoholnih pića nakon 21 sat navečer. ''Rezultati pokazuju da je Hrvatska iznad EU prosjeka u konzumaciji alkoholnih pića. Sukladno istraživanju OECD-a, mladi Hrvati u dobi od 15 do 16 godina na samom su europskom vrhu po konzumaciji alkohola, njih 45 posto je barem jednom konzumiralo veću količinu alkohola'', upozorio je. Trgovci će biti dužni provjeriti dob kupca alkoholnih pića, ukoliko procijene da je mlađi od 18 godina, i u slučaju kada kupac koristi automatiziranu blagajnu. U slučaju internet prodaje, na svojim će mrežnim stranicama morati osigurati provjeru dobi putem informacijskog sustava e-Građani. Nije cilj kažnjavati poduzetnike ''Nije cilj kažnjavati poduzetnike i gospodarstvenike, nego preventivno djelovati i osvijestiti ih koliki su problemi već prisutni i koliki tek mogu postati'', rekao je državni tajnik. Iako predloženi zakon ima brojne pozitivne strane, Dario Klasić (HSLS) umjesto novih zabrana predlaže pojačani nadzor policije i komunalnih službi.