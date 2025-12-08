Hrvatska eurozastupnica o Helezovim uvredama: Gdje je sad Maja Sever? Nitko se nije javio

'Ovo je nezapamćen incident u kojem ministar obrane na neciviliziran način vrijeđa sve Hrvate, a ne samo mene', kazala je.

Zovko je gostujući jutros na HRT-u napomenula kako Helez ima visoku funkciju u SDP-u BiH, ali da se stranački predsjednik Nermin Nikšić nije ogradio od istupa svoga potpredsjednika koji je, kako kaže, prekršio svaki politički izričaj.

Podsjetimo, prošlog tjedna Helez je u intervjuu za Hayat Zovko i Maxa Primorca, višeg dužnosnika Zaklade Heritage bliske administraciji Donalda Trumpa, nazvao 'ustaškim kopiladi ', a za Zovko dodao da je 'poluretardirana'.

'Primorac je ponudio rješenje po uzoru na Belgiju ili Švicarsku'

Istaknula je kako je Primorac tijekom svog prošlotjednog izlaganja o Zapadnom Balkanu u sklopu Odbora za Europu američkog Zastupničkog doma poručio da je BiH zakočena svojim unutarnjim uređenjem i preprekama koje se rade kako bi se ometao njezin europski put.

'Ponudio je rješenje uređenja BiH po uzoru na Belgiju ili Švicarsku. To nije samo njegov prijedlog, već je to prijedlog niza analitičara koji nude rješenje kako BiH učiniti funkcionalnom', ustvrdila je. Dodala je kako federalno uređenje prema europskom modelu nije ništa novo.

'Iza neciviliziranog rječnika, dijaloga i prijetnji koje se upućuju, ne samo od gospodina Heleza, iza njega stoji i čitavo političko Sarajevo jer nismo vidjeli nikakve osude nijednog bošnjačkog političara. Time se šalje poruka kako se Hrvati ne smiju oglasiti', navela je.

Upozorila je kako se nijedna ženska udruga nije oglasila zbog tog vrijeđanja, ali isto tako ni nitko od novinara.

'Gdje je Maja Sever koja mi se uvijek javi i traži pomoć kad joj treba? Apsolutno nitko od njih se nije javio. Nitko nije osudio ni novinarku koja je prenijela ovakve užasne uvrede', istaknula je.

'Hrvati koji su ostali u BiH plaćaju cijenu'

Zovko je govorila o 30. obljetnici Daytonskog sporazuma koji je BiH donio kraj rata, ali i državu u međunarodno priznatim granicama. Pritom se osvrnula na bošnjačke političare koji nisu spomenuli ključnu ulogu Hrvatske koja je na temelju Splitskog sporazuma s Armijom BiH oslobodila trećinu okupiranog teritorija koji su držali Srbi pod okupacijom sve do ljeta 1995. godine.

'Mislim da je vrijeme da svi sudionici koji su živi svjedoče jer sve drugo je laž i obmana. Nažalost, Hrvati koji su ostali u BiH plaćaju cijenu svojim političkim položajem, legitimitetom, tihim progonom i nestajanjem jer se ne osjećaju sigurnima", napomenula je.

'Oni ne mogu, kao u drugim zemljama, raspravljati ni o svom položaju, ali ni o europskim rješenjima. Vrijeme je da se mediji pozabave povijesnom istinom', dodala je.

Kazala je kako Hrvatska stoji iza BiH na njezinu putu prema EU, ali s Hrvatima koji su ravnopravni jer bez toga BiH ne može ići dalje. "Istina mora doći na svoje jer je to jedino što će nas spasiti i u BiH donijeti pomirenje", zaključila je.