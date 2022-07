[FOTO] Putin u drugom posjetu inozemstvu nakon invazije, s Erdoganom će u Teheranu dogovarati izvoz žitarica iz Ukrajine

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u utorak u Teheranu da je postignut napredak u pregovorima o izvozu žita iz Ukrajine preko Crnog mora i zahvalio turskom kolegi Recepu Tayyipu Erdoganu na "posredovanju" u tom pitanju, javljaju agencije

"Želio bih vam zahvaliti na posredničkim naporima, što ste ponudili Tursku kao teren za pregovore o pitanjima proizvodnje hrane i izvoza žitarica preko Crnog mora", rekao je Putin na sastanku s Erdoganom u Teheranu.

"Zahvaljujući vašem posredovanju, pomakli smo se. Sva pitanja nisu još riješena, to je točno, ali došlo je do pomaka i to je dobra stvar", nastavio je.