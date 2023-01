[FOTO] Početak skijaške sezone na Sljemenu izazvao prometni kaos, policija zatvorila Sljemensku cestu: Preporučuje se javni prijevoz

Na vrhu Medvednice vlada prava zimska idila, a danas je počela i sezona skijanja za građanstvo. Mnogi su jedva dočekali prvi spust, no zbog toga su u subotu prijepodne nastale velike gužve, kolone i zastoji na Sljemenskoj cesti. Policija je zato odlučila Sljemensku cestu kako ponovno ne bi došlo do višesatnih zastoja, kao prošlog vikenda

Međutim poteškoća i dalje ima pa ZET-ova linija 140 koja vozi s Mihaljevca do Sljemena, vozi skraćeno do Tomislavovog doma jer se zbog automobila ne može proći do Hunjke.

Do Sljemena možete doći i žičarom. ZET navode da će žičara adnim danom žičara će raditi od 8 do 17 sati, a vikendom i praznicima od 8 do 18 sati.

'Za dolazak do žičare, građanima su na raspolaganju tramvajske linije 8 i 14 kojima mogu doći do Mihaljevca, otkuda ih kratkom vožnjom linija 15 dovodi do donje postaje u Gračanskom dolju. U zoni žičare, također se nalaze i autobusna stajališta koja koriste autobusne linije 140 (Mihaljevac – Sljeme), 227 (Svetice - Gornji Bukovac - Gračansko dolje) i 233 (Mihaljevac – Markuševec)', izvijestio je ZET.

Krenule su škole skijanja. Staze Crveni spust i Bijela livada otvorene su od 9 do 16 sati, no Zeleni spust još nije. Cijene ulaznica nisu porasle, a iznose 9,29 eura za odrasle skijaše.