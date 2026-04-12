FOTO Opće veselje nakon prvih rezultata: Magyar potopio Orbana

Treća stranka koja je prešla izborni prag i ulazi u parlament je Moja domovina s osam mandata. Pristaše Petera Magyara oduševljeno su pratili prve rezultate.

Stranka oporbenog mađarskog čelnika Petera Magyara Tisza dobiva 128 mjesta u mađarskom parlamentu koji ima 199 mjesta, pokazuju preliminarni rezultati oko 21 sata i to nakon 21,5 posto prebrojanih glasova. Fidesz po toj projekciji dobiva 62 mjesta.

Rekordno visoka izlaznost u Mađarskoj na nedjeljnim izborima rezultat je ogromnog mobilizacijskog napora vladajuće stranke Fidesza, rekao je šef kabineta premijera Viktora Orbana, dok vođa oporbe Peter Magyar kaže da je uoči objave rezultata "oprezno optimističan".

"Drago nam je što će sljedeći parlament imati ovako snažan demokratski mandat", rekao je Gergely Gulyas, dodajući da vjeruje da će Fidesz imati većinu.

Magyar je rekao da je "oprezno optimističan" u pogledu svoje pobjede nad aktualnim premijerom na nedjeljnim parlamentarnim izborima, na kojima je zabilježena rekordna izlaznost birača.

"Optimistični smo, ili bolje rečeno oprezno optimistični", rekao je nakon što su birališta zatvorena, a dvije neovisne ankete objavile su rezultate ispitivanja javnog mnijenja, dajući njegovoj stranci Tisza više od 50 posto glasova, u nedostatku izlaznih anketa.

"Ne želimo pobijediti u anketi, ali hoćemo pobijediti na izborima", dodao je.