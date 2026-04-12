Stigla prva reakcija iz Orbanovog stožera

Magyar je rekao da je "oprezno optimističan" u pogledu svoje pobjede nad aktualnim premijerom na nedjeljnim parlamentarnim izborima, na kojima je zabilježena rekordna izlaznost birača.

"Drago nam je što će sljedeći parlament imati ovako snažan demokratski mandat", rekao je Gergely Gulyas, dodajući da vjeruje da će Fidesz imati većinu.

"Optimistični smo, ili bolje rečeno oprezno optimistični", rekao je nakon što su birališta zatvorena, a dvije neovisne ankete objavile su rezultate ispitivanja javnog mnijenja, dajući njegovoj stranci Tisza više od 50 posto glasova, u nedostatku izlaznih anketa.

"Ne želimo pobijediti u anketi, ali hoćemo pobijediti na izborima", dodao je.

Birališta u Mađarskoj zatvorena su u 19 sati na povijesnim izborima koje je obilježila rekordna izlaznost, a koji bi mogli okončati 16-godišnju vladavinu premijera Viktora Orbana.

Birači su trebali izabrati između nacionalističkog premijera Orbana kojemu bi to bio peti mandat ili promjene vlade s proeuropskim konzervativcem Magyarom.

Do 18,30 sati glasalo je 77,8 posto birača, objavilo je izborno povjerenstvo, dok je na prošlim parlamentarnim izborima 2022. do tog vremena na birališta izašlo 67,8 posto birača.