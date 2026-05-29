Zelenski: Rusija sprema novi masovan napad

Obraćajući se kasnije u svome noćnom video javljanju, Zelenski je rekao da ukrajinska strana ima "obavještajne podatke o tome da Rusija priprema novi veliki napad."

"Naše službe odgovaraju brzo i pripremljene su. Zračne snage i drugi branitelji zračnog prostora radit će 24/7, kao što uvijek i rade."

Rusija je objavila u ponedjeljak da namjerava pokrenuti "sustavne napade" na ciljeve u Kijevu i upozorila je strance i diplomate da odu.