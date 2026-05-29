OBAVJEŠTAJNI PODACI

Zelenski: Rusija sprema novi masovan napad

I.K./Hina

29.05.2026 u 21:00

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: Leszek Szymanski
Bionic
Reading

Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u petak na Telegramu, pozivajući se na obavještajne podatke

Obraćajući se kasnije u svome noćnom video javljanju, Zelenski je rekao da ukrajinska strana ima "obavještajne podatke o tome da Rusija priprema novi veliki napad."

"Naše službe odgovaraju brzo i pripremljene su. Zračne snage i drugi branitelji zračnog prostora radit će 24/7, kao što uvijek i rade."

Rusija je objavila u ponedjeljak da namjerava pokrenuti "sustavne napade" na ciljeve u Kijevu i upozorila je strance i diplomate da odu.

vezane vijesti

Rekla je da to čini kao odgovor na prošlotjedni napad dronom na učenički dom u ukrajinskoj regiji Luhansk, koja se nalazi pod ruskom kontrolom, tijekom kojeg je ubijena 21 osoba. Ukrajina je zanijekala da je izvela taj napad.

U ruskim napadima na Kijev i druga područja u Ukrajini prošle nedjelje ubijene su dvije osobe, dok su deseci ozlijeđeni.

U objavi na Telegramu, Zelenskij je pozvao na dodatne sankcije Rusiji te je rekao da se ne smije odgađati provođenje sporazuma s partnerima o zračnoj obrani.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ne želi izručenje

ne želi izručenje

Škare Ožbolt se čudi Pavlekovoj odluci: 'Uvjeti su neljudski, ondje se događa sve grozno što možete zamisliti'
raspisana tjeralica

raspisana tjeralica

Austrija traga za Zvicerom i nudi 20.000 eura: Evo za što ga sumnjiče
GOSPODARSKA SURADNJA

GOSPODARSKA SURADNJA

Vučić prigovarao vinarima jer koriste staklo iz Hrvatske, Šušnjar mu opet fino spustio

najpopularnije

Još vijesti