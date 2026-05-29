Putin: Ponavljam, bliži se kraj rata – ne govorim to bez razloga

Putin je međutim odbio dati bilo kakav konkretan rok za završetak rata. Rekao je da su zapadne tvrdnje da se Rusija sprema na rat s Europom laž.

Ruski predsjednik u petak je izjavio da "Rusija nikada nije prijetila i ne prijeti europskim zemljama", unatoč najnovijim europskim optužbama da je Moskva da je odgovorna za pad drona na zgradu u Rumunjskoj.

"Sve što rade je isključivo nastavak sukoba s Rusijom i opravdavanje prekomjerne potrošnje iz svojih državnih proračuna, posežući u džepove poreznih obveznika", izjavio je ruski predsjednik tijekom konferencije za novinare u Kazahstanu.