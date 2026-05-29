Putin: Ponavljam, bliži se kraj rata – ne govorim to bez razloga

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u petak da su njegovi komentari od 9. svibnja o tome da se rat u Ukrajini bliži kraju utemeljeni na analizi ruskog napretka na bojištu
Putin je međutim odbio dati bilo kakav konkretan rok za završetak rata. Rekao je da su zapadne tvrdnje da se Rusija sprema na rat s Europom laž.
Ruski predsjednik u petak je izjavio da "Rusija nikada nije prijetila i ne prijeti europskim zemljama", unatoč najnovijim europskim optužbama da je Moskva da je odgovorna za pad drona na zgradu u Rumunjskoj.
"Sve što rade je isključivo nastavak sukoba s Rusijom i opravdavanje prekomjerne potrošnje iz svojih državnih proračuna, posežući u džepove poreznih obveznika", izjavio je ruski predsjednik tijekom konferencije za novinare u Kazahstanu.
Rekao je također da se zapadni mediji trebaju sramiti zbog svoga izvještavanja o ukrajinskom napadu na učenički dom u Luhansku u kojem je stradala 21 osoba.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji se obratio nakon što je razgovarao o svojim visokim zapovjednicima, rekao je da Kijev nastavlja sa svojim ciljevima slabljenja i podrivanja ruskih ratnih napora, uključujući i napade dugog dometa na mete povezane s naftnom industrijom.
"Aktivno se branimo i važno je da nastavimo postizati svoje ciljeve, prvenstveno ciljati rusku logistiku i rusku naftnu industriju", rekao je Zelenskij u svome noćnom video obraćanju.
"Sve što oteža Rusiji vođenje rata pomaže tome da prije dođe do mira", rekao je.