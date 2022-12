[FOTO] Na rođendan grada Osijeka, otvoren i blještavi Advent - evo što čeka posjetitelje

U sklopu proslave kojom je Osijek obilježio 236 rođendan u petak je otvoren i Advent koji se nakon četiri godine bogatim kulturnim, zabavnim i gastronomskim programom vratio u osječku baroknu jezgru Tvrđu

Većina se programa održava na Trgu Svetog Trojstva gdje su smještene kućice s ugostiteljskim sadržajima, 35 metarski panoramski kotač i velika pozornica na kojoj je već prvu večer Adventiranja nastupio Big band Osijek. Na njoj će nastupiti tridesetak imena među kojima su Soulfingersi, A strana, Neno Belan, Klapa Rišpet, Igor Delač, ali i domaći ulični glazbenici.

S obzirom na to da je naglasak ovogodišnjeg programa Adventa stavljen na obiteljske posjete puno je dodatnog programa za djecu. Božićno kino s mnoštvom animiranih filmova i 20-ak bajki te kazališno- književni program svakodnevno će biti dobra zabava za cijele obitelji.

Tri subote u prosincu, pod vodstvom poznatog hrvatskog gastronomada Rene Bakalovića, održavat će se tematski ciklus otkrivanja nove slavonske kuhinje. Već sutra je to Nova slavonska kuhinja - gastro prijepodne s Reneom Bakalovićem - slane torte i ekskluzivna kuhana vina.

Dio zabavnog programa odvijat će se i kod „Školjke“, nedaleko Tvrđe, gdje je smješten veliki lunapark. Uz osječku konkatedralu smješten je veliki okićeni bor, a u središtu grada razmješteni su i uređeni ugostiteljski punktovi. Dijelovi ovogodišnjeg programa Adventa odvijat će se i u Arheološkom muzeju, Hrvatskom narodnom kazalištu, Božićnom tramvaju.

Radno vrijeme ugostiteljskih kućica od nedjelje do četvrtka je od 16 do 22 sata, petkom će raditi do ponoći ,a subotom će kućice s radom početi već u 10 sati pa sve do ponoći.