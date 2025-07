Novi stari gradonačelnik Osijeka za tportal: 'Grad raste, ljudi se vraćaju, a posebno sam ponosan na jednu stvar'

U sportu sam cijeli život, on je dio moje svakodnevnice. Sport me i gradi i opušta. Trenutačno mi je najdraža aktivnost vožnja biciklom s dječjom sjedalicom.

Nisam. Iako moram priznati da se tako nisam ni osjećao. Godine života i bavljenja politikom nisu nužno uvijek u korelaciji. Iskustvo koje su mi donijele protekle četiri godine vrijedne su gubitka te 'titule' . Raduje me vidjeti to da sve više mladih ulazi u politiku, ali i dolazi na čelne pozicije, kao na posljednjim lokalnim izborima.

Kada sam prvi put izašao pred birače 2021., građani su mi dali povjerenje na osnovi prijedloga vizije razvoja grada. Sada su ocjenjivali naš četverogodišnji rad. Raduje me ovaj rezultat i dodatno motivira za sve veliko što želimo i radimo. Nikada nijedan veliki grad nije imao takvo jedinstvo u prvom krugu izbora . Rezultat je to ravnomjernoga razvoja Osijeka, što dokazuje najveći broj glasova na svakom od 117 biračkih mjesta u gradu.

Vatreni ste navijač Osijeka. Isplaćuju li se redovito plaće igračima s obzirom na to da je nedavno račun kluba bio blokiran?

Bivša ministrica nova je osječko-baranjska županica. Kako surađujete s Natašom Tramišak?

Do sada smo dobro surađivali, a očekujem da ćemo tako i nastaviti, posebice na projektima koje realiziramo s Osječko-baranjskom županijom.

Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da vas 'vidi i u nacionalnoj politici', odnosno da ste spremni za 'višu razinu', pa čak i da završite u Vladi. Hoćete li nakon ovoga mandata ići po novi?

Kao saborski zastupnik progovaram o temama vezanim za Osijek, Slavoniju i Baranju. Pred građane sam izašao s novim četverogodišnjim programom, a on jasno pokazuje da sam fokusiran na Osijek jer je to grad koji raste, razvija se s naglaskom na gospodarstvo, velike projekte i sve veću kvalitetu života. Moj prvi mandat obilježio je najveći razvojni iskorak u novijoj povijesti grada, a to je ljestvica koju smo sami postavili. Cilj nam je da je u sljedeće četiri godine ponovno preskočimo. Osijek je postao grad pobjednik, a tu ćemo poziciju samo jačati.