[FOTO] Milanović: Korupcija i pohlepa obezdušuju ljude i tjeraju ih iz Hrvatske

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović rekao je u petak u Lipovljanima da korupcija i pohlepa obezdušuju ljude i tjeraju ih iz Hrvatske

"Moja je poruka svima: pošteno s javnim novcem! Ako hoćete ozlijediti Hvate, našu malu naciju, najbolji način da to učinite je da ih se potkrada, da oni to vide i da za to nitko ne odgovara“, poručio je Milanović koji je sudjelovao u obilježavanju Dana općine Lipovljani.

Na svečanoj sjednici Općinskog vijeća općine Lipovljani, hrvatski predsjednik upozorio je na razorne posljedice korupcije i dodao da bi na lokalnoj razini trebalo biti što manje ideologije.

"Kada govorimo o ideologiji govorimo o duši, a najbolji način da ljudima otvorite dušu kliještima je da uništite povjerenje u javni posao, a to se povjerenje gubi kroz korupciju pod kojom se Hrvatska satire. To je pohlepa, to je potreba da se uzme ono što ti ne pripada. To je ono što ljude obezdušuje i što ih tjera iz javnog prostora i tjera ih iz Hrvatske, na kraju krajeva“, istaknuo je.