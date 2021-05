[FOTO] Mihanović traži da Ivošević povuče kandidaturu: On je verbalni terorist, normalan čovjek to ne može napisati

Gradonačelnički kandidat HDZ-a Vice Mihanović u petak je izrazio zgražanje onim što je kandidat Centra za dogradonačelnika Splita, Bojan Ivošević "napisao čovjeku židovske nacionalnosti", jer, dodao je, "normalan čovjek to ne može napisati", i nazvao ga verbalnim teroristom.

"Napisati da je prosječan Hrvat seljačina i ustaša, a prosječan Židov nacist i još uz to izražavati razumijevanje za Hitlera koji se okomio na Židove može samo verbalni terorist poput Bojana Ivoševića. Njemu nije mjesto u Banovini nego u nekoj drugoj instituciji zatvorenog tipa. Gore od njegove objave je ponašanje Ivice Puljka (Centar) koji je prvo negirao tu izjavu, a nakon što je Ivošević priznao da je to napisao zamislite, optužio je mene za prljavu kampanju", kazao je Mihanović na konferenciji za novinare. Poručio je da građani Splita moraju znati da se kandidat za gradonačelnika Puljak, koji se predstavlja kao progresivan i napredan, nije ni jednom riječju "ogradio od gadosti koje je Ivošević napisao".

Mihanović je javno pozvao Bojana Ivoševića da povuče kandidaturu za dogradonačelnika jer je to jedini odgovoran i moralan čin koji on može napraviti. "Pozivam i Ivicu Puljka da smogne snage i javno osudi ono što je njegova desna ruka napisala. Građani Splita to od njega očekuju, a ako to ne napravi biti će isti kao Ivošević", poručio je Mihanović.