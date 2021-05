Mihanović izvukao sporni citat Puljkovog zamjenika: Ka šta je prosječni Hrvat seljačina i ustaša, tako je prosječni židov umišljeni nacist; Puljak mu odgovorio: Sram vas bilo, vadite iz konteksta

Iako su predizborne ankete davale HDZ-ovom kandidatu Mihanoviću najviše izgleda, Ivica Puljak iz stranke Centar sve je iznenadio osvojivši više od 26 posto glasova. Mihanović je dobio malo više od 23 posto. Željko Kerum, kojemu su neke ankete predviđale ulazak u drugi krug s Mihanovićem završio je na svega 15 posto podrške

HDZ je u gradskom vijeću osvojio devet mandata, Centar sedam, Kerumov HGS četiri, Most, SDP i Možemo! po tri, te nezavisna lista poduzetnika Tomislava Mamića dva mandata. Tko god odnio pobjedu, imat će posla oko sastavljanja većine, mada je Ivica Puljak već objavio da ima osiguranu većinu. To je njegov protivnik, Vice Mihanović nazvao običnim spinom, javlja RTL .

G. Puljak, krećemo s vama, s kime ćete do većine, dobili ste sedam mandata u gradskom vijeću?

PULJAK: Gradsko vijeće ima 31 člana, HDZ je dobio 9, g. Kerum 4, oni su u koaliciji, Kerum je podržao HDZ i sada imaju 13 Mandata. Ovih ostalih 18 su ili mene podržali direktno ili su vrlo jasno izjavili da su za promjene. Mi smo nosioci promjena i jasno je da su na toj strani ili su neki rekli da neće podržati g. Keruma, kako je Kerum u koaliciji s HDZ-om za zaključiti je da su to ljudi kojima je javni interes ispred osobnog i mi ćemo u gradskom vijeću ponuditi takav model upravljanja. Siguran sam da će svih tih 18 vijećnika biti na toj strani i da ćemo imati vrlo stabilnu većinu.

Jeste li s nekim već sklopili dogovor?

PULJAK: S nekima smo razgovarali i oni su za taj model u kojem je javni interes iznad osobnog i mislim da neće biti problema s većinom.

G. Mihanoviću, jesu li s obzirom na omjer snaga mogući novi izbori za gradsko vijeće?

MIHANOVIĆ: Ja se nadam da do toga neće doći, međutim, osobno neću raditi nikakve kompromise niti pristati na ucjene. Ono što želim istaknuti je da smo mi najjača politička snaga u gradskom vijeću, osvojili smo devet vijećnika, kao i prije četiri godine, mada se smanjio broj vijećnika, dakle to je bolji rezultat. Želio bih komentirati izjavu g. Puljka, kako kampanja odmiče, čini se da nervoza raste i sve više radi mašta. On ima 18 ruku, ali ništa konkretno nema za ponuditi. Razgovarali su...

Koliko vi imate ruku?

MIHANOVIĆ: Dovoljno, a to ćemo obznaniti nakon pobjede na izborima, jer se slaganjem većine bavi gradonačelnik. Ove razgovore i priče, svi razgovaramo, napredni smo i progresivni, niste samo vi, g. Puljak, nemojte svojatati sebi to pravi, a što se tiče javnog interesa, to bih isto preporučio da ne svojata, svi smo se angažirali u politici da zastupamo javni interes. Realizirani smo ljudi, nemamo nekih potreba da guramo neki privatni interes ispred javnog.

Računate na ruke HGS-a i Keruma unatoč savjeta gradonačelnika Opare da ne idete u dogovore s Kerumom?

MIHANOVIĆ: Računamo na sve ruke kojima je prihvatjliv naš program, osim na desnu ruku gospodina Puljka Bojana Ivoševića.

Zašto ne?

MIHANOVIĆ: To je osoba koja je počela karijeru u HSP-u, nastavila u SDP-u, što je nezabilježen slučaj na političkoj sceni. Nakon toga je bio neovisan, a sad je s g Puljkom. To je osoba koja je na najvulgarniji način uvrijedila Splićane stavivši muški spolni organ na katedralu sv. Duje umjesto zvonika, ali to nije sve. Danas sam čuo još neke stvari i to je po meni prestrašno. Ako mi dozvolite, ja bih citirao g. Ivoševića. On je na društvenim mrežama u prepirci s osobom židovske nacionalnosti napisao: "Ka šta je prosječni Hrvat seljačina i ustaša, tako je prosječni židov umišljeni nacist. Što više ovakvih komentara doživim, potpuno mi je jasno zašto se Hitler okomio baš na židove. Po meni ovo ne može normalan čovjek napisati..."

Jeste li sigurni da je to on napisao?

MIHANOVIĆ: Da, to je, dozvolite da završim. "...ne može normalan čovjek napisati. To je po meni verbalni terorist."

Ja sada pozivam g. Puljka, a on se već ispričao za svoje objave, kada je za novinara Šolu, Raspudića i političara Božu Petrova napisao, ne izgovorio, nego napisao, smišljeno, da su to ljudi koje treba jednom zauvijek odstraniti iz javnosti, da su polusvijet.

Kako odgovarate na ovo što smo čuli, g. Puljak?

G. Mihanoviću, ja sam mislio da hrvatska politika ima dno. Vi ste upravo dotakli novo dno. Sram vas bilo. Ovo ste izvadili iz konteksta, jer je u toj konverzaciji g. Ivošević branio cijeli hrvatski narod. A ono što vi radite su građani prozreli. U ponedjeljak će grad Split postati novi grad. U kojem više neće biti korupcije i kriminala i svega čime ste se bavili vi i vaša kriminalna organizacija. G. Mihanoviću, vi ste danas djecu uvukli u politiku, na Prokurative ste doveli djecu koja su skandirala "HDZ!". To se nikad nije dogodilo u povijesti hrvatske politike, osim jedan put, prije 13 godina Ivo Sanader je doveo djecu koja su vikala "Ivo Sanader". Kako to komentirate? Zašto djecu koristite za vaše kriminalne radnje? Građani Splita će se u ponedjeljak probuditi u jednom gradu kojim više neće upravljati...

G. Mihanoviću, jeste li danas iskoristili djecu u predizborne svrhe? Vidjeli smo,, djeca su skandirala HDZ-u.

MIHANOVIĆ: Djeca su tamo bila u sklopu promicanja sporta i da im trener, g. Ćiro Blažević dodijeli neke dresove...

Najavljeno je da će doći Blažević, ali on je istovremeno došao i podržati vas.

MIHANOVIĆ: A zašto ne bi? Kad su djeca vidjela premijera Plenkovića, to je jedna mama izjavila, oni su počeli samoinicijativno vikati HDZ. Logično, kad su čula HDZ, povezuju premijera s HDZ-om. On je i predsjednik stranke. Ali da dođe g. Puljak i predsjednica njegove stranke, gđa Puljak, pretpostavljam da bi djeca vikala "OPG, OPG obitelji Puljak".

Što se tiče g. Bojana, to da on brani cijeli hrvatski narod, da napiše da je prosječni Hrvat seljačina i ustaša.

PULJAK: To nije napisao g. Ivošević...

MIHANOVIĆ: Dozvolite da dovršim...

PULJAK: Lažete, ne mogu vam dopustiti da lažete...

MIHANOVIĆ: Molim vas, ja sam vas puštao...

PULJAK: G. Mihanoviću, vaša stranka je osuđena za kriminal i korupciju, a sada širite i dalje laži. (Voditelju) Molim vas da mu zabranite da širi laži.

Molim vas da odgovorite na pitanja, sad govorimo u isto vrijeme, neće nas nitko ništa čuti.

MIHANOVIĆ: Da li se vi ograđujete od ovoga, osuđujete li ovo? Očekujem od vas da kažete da je ovo neprihvatljivo i da trenutno povučete kandidaturu g. Ivoševića.

PULJAK: Ono što je za mene neprihvatljivo je da se služite lažima da zadržite svoje pozicije koje je HDZ izgradio u cijeloj državi. Isprepleli korupcijom i kriminalom cijelu zemlju. To je za mene neprihvatljivo. Javio sam se u politiku radi toga da građanima ponudim alternativu od onoga što ste vi radili. Upravo ste izjavili da je vama prihvatljivo da djeca viču "HDZ".

G. Puljak, je li ova kampanja prljava, jesu li ovo udarci ispod pojasa?

PULJAK: Sad ću vam pokazati prljavu kampanju kojom se HDZ služi. Ovo su leci koje smo dijelili građanima Splita. Ovo je letak koji dijelimo mi, na kojem piše "Cili svit navija za Split". A ovo je letak, koji je HDZ štampao u 40 tisuća primjeraka i potrošio na desetke tisuća kuna građana u kojima je difamirao nas, naše obitelji i građane grada koji su ustali protiv HDZ-a. Ovo je prljava kampanja, možda najprljavija ikad zabilježena u ovom gradu...

Što piše na tim lecima, možda gledatelji ne mogu vidjeti?

PULJAK: Neću vam čitati, ja sam odgojen tako da takve stvari ne radim, nitko od nas takvo što ne radi. To je kampanja protiv nas.

G. Mihanoviću, kako odgovarate na ovo?

MIHANOVIĆ: Bilo bi interesantno da g. Puljak kaže jesu li na tom letku isječci iz medija što su govorili g. Puljak, kad se odricao Boga, što je govorio Bojan Ivošević kad je stavljao muški spolni organ na sv. Duju, što je govorila gđa Puljak i navela jedan pozitivan primjer, u Meksiku kad su vezali gradonačelnika za kola i vukli ga po ulici. To je istina tog letka.

To su sve isječci iz medija i njihove izjave. Da smo išli dalje, podsjetit ću naše sugrađane, kad je gđa Puljak, predsjednica stranke, za koju je g. Milanović rekao da je ona osoba koja je slagala algoritme za ljude koji su se zaduživali u švicarcima, to je kazao predsjednik države. Osoba koja je nakon toga kazala da su svi ljudi koji su se zadužili u švicarcima, da su si sami krivi.

PULJAK: To je još jedna laž. Samo vi širite laži, ništa vam neće pomoći.

MIHANOVIĆ: Mogu li dovršiti?

Pitanje za obojicu, jeste li u ovoj kampanji, koju obojica nazivate prljavom, jeste li i vi sudjelovali?

MIHANOVIĆ: Ne, ja osobno nisam sudjelovao u ničemu i ne mislim da smo išta prljavo napravili. Međutim za razliku od mene, gospodin Puljak je na jučerašnjem sučeljavanju u ovu kampanju uvukao moju obitelj. Spomenuo je mog oca koji preko 16 godina u mirovini, koji nema veze s politikom ni s kampanjom lažno ga optuživši za nešto što nije istina. To je jako ružno od gospodina Puljka koji ima jedno lice prema vani, a onda kad mu se vrati na isti način, onda je kao uvrijeđen i zgraža se, jer mu se odgovorilo na sličan način iako mu se nikad nije diralo u obitelj.

PULJAK: Osobno nikad nisam sudjelovao niti bi ikad sudjelovao u takvoj kampanji. Ja predstavljam građanski i civilizirani Split, ali ja ne dam da se taj Split vrijeđa. Niste vi mene uvrijedili.

MIHANOVIĆ: Vi mene jeste kad ste mi spomenuli oca. To je dno dna.

PULJAK: Dno dna ste vi postigli danas. Uvukli ste djecu u kampanju. To što je radio vaš otac to vi opravdavajte sami. Pročitat ću vam neka imena: Ivo Sanader, Petar Čobanković, Tomislav Karamarko, Josipa Rimac, Stjepan Fiolić, Mladen Barišić, Milijan Brkić, Gabrijela Žalac i tako dalje.

Što s njima?

PULJAK: To su pripadnici organizacije koja je osuđena za kriminal. Organizacije koja u ponedjeljak više neće upravljati našim gradom. To su pripadnici organizacije koja završava u ponedjeljak vladavinu Splitom, a i velikim djelom Dalmacije. Split će se u ponedjeljak probuditi kao novi grad s drugačijom perspektivom. Grad u kojem neće biti ni kriminala ni korupcije ni namještanja natječaja ni poslova. To će biti grad s novom perspektivom i novim optimizmom.

MIHANOVIĆ: Tko govori o poštenju? Čovjek koji je prevario svoje bivše kolege uzevši im, i predsjednica stranke u svoj politički OPG, uzevši im pet milijuna kuna. Marljivim ljudima koji su bili njihovi vijećnici za politički rad da bi ih koristili za nacionalnu kampanju gospođe Puljak.

PULJAK: Još jedna laž.

MIHANOVIĆ: Sad bi ja pročitao par imena. Daša Draginić, Danira Matošić, Jakov Prkić, Renato Čupić, Sani Mardešić, Branimir Urlić, Kristina Vidan, Ante Remić. To su ljudi koji imaju puno više veze s gradom Splitom i politikom u gradu od imena koja je pročitao gospodin Puljak. Njih su u prvom sazivu vijeća napustilo pola vijećnika, a u drugom sazivu vijećnika dvije trećine. Ti ljudi koji ih poznaju, bježe od njih glavom bez obzira. Pitanje je kako gospodin Puljak s takvim utegom, takvim odnosom u njihovoj stranci, da su te ljude koji su ih defacto stvorili svojim marljivim radom u gradskom vijeću izigrali i prevarili i pokupili im sve novce da bi sad išli u novu avanturu građenja politike gospodina Puljka koji se kandidira na sve živo. Od europarlamentarnih izbora do parlamentarnih za razliku od gospodina Puljka ja sam javno komunicirao, ovo je zadnja razina vlasti kojom se ja želim baviti. Zanima me samo splitska politika.

Prvi radni dan?

PULJAK: Samo da se osvrnem, gospodin Mihanović nas uvijek pokušava uvući u blato. On nas neće uvući u blato. Mi nismo nikome uzeli novce, vi ste uzimali novce svim građanima ove zemlje. Mi to nikad nismo napravili.

MIHANOVIĆ: Za razliku od vas ja nisam nikome, a vi ste uzeli.

PULJAK: Upadate u riječ. Da pređemo na pitanje. Prvi dan u Banovini ja sam spremio govor za sve zaposlenike Banovine u kojem ću ih pozvat da sudjeluju u razvoju grada. Mi se nikome neće osvećivati, mi ćemo svima dati priliku da zaista rade i doprinose gradu. Već smo započeli razgovore, ali pozvat ćemo i poduzetnike, zato što njima i građanima želimo olakšati izlazak iz krize. Mislim da je to najvažnija stvar. Umjesto da se prepucavamo.

Što ćete s pročelnicima? Zaposleni mogu biti mirni, a hoćete li tražiti mandate pročelnika na raspolaganje?

PULJAK: S obzirom na to da nema zakonske osnove da tražimo njihove mandate, napravit ćemo reorganizaciju javne uprave, sistematizaciju radnih mjesta na takav način da će nakon toga oni pročelnici koji su dobro radili svoj posao imat će prilike nastaviti raditi, oni koji nisu radili dobro neće imati mjesta u toj novoj sistematizaciji. Nove pročelnike nećemo dovoditi kao što su HDZ i Kerum doveli 60 posto pročelnika HDZ, 40 posto Kerum, nego ćemo pročelnike uzeti od onih vrijednih ljudi u gradskoj upravi koji inače dobro rade i njima ćemo dat priliku za napredovanje.

Gospodine Mihanoviću vi biste sve pročelnike zadržali?

MIHANOVIĆ: Ja uvažavam te ljude. Mislim da su vrijedni. Poznajem ih iz svog dosadašnjeg rada budući da sam s njima tijesno surađivao. Neznanje gospodina Puljka, sad se ispravio, a cijelo vrijeme je govorio da će ih pozvati da svi daju mandate na raspolaganje.

Što ćete vi napraviti prvi dan?

MIHANOVIĆ: S ljudima ću porazgovarati o tome što mi je cilj. Jedan od prvih koraka će biti da širom otvorimo vrata gradske uprave, da budemo stvarni servis građana i da građani kad dođu u gradsku upravu da znaju da smo mi tamo radi njih, a ne oni radi nas. Dobro je da gospodin Puljak uči u hodu, ja to podržavam. Što se tiče ovih mjera za poduzetnike, izjavili ste da ste član udruge Glas poduzetnika, pa me to nasmijalo. Pa sam vas pitao koliko imate zaposlenih, koliko vi plaća dijelite kao poduzetnik.

PULJAK: Plaće se ne dijele, ljudi zarade plaće.

MIHANOVIĆ: Kakvi su nam nazadni, ako su ovakvi napredni? Kako gospodina Puljka nauče neke nove mantre, govori kako će on stimulirat poduzetnike u ovoj teškoj Covid krizi. Pa bi ga ja pitao, koje su mjere trenutno na snazi od strane grada Splita kao olakšavanje poduzetnicima u ovim teškim okolnostima i od kada do kada vrijede?

PULJAK: Ovo nam je deveto sučeljavanje. U devet sučeljavanja se gospodin Mihanović hvali da sve zna. A znate što nije znao? Kad ga pitate za korupcijske afere HDZ-a u tom trenutku ništa ne zna. Izjavio je da ga zanima jedino splitska politika. Kad ga pitate gdje je nestalo 240 000 kuna ili 30 milijuna kuna, odjednom ima amneziju, sinkopu ili bilo koju drugu bolest koja zaboravi na sve te afere HDZ-a. Gospodine Mihanoviću u devet sučeljavanja mi nismo uspjeli saznati govorite li vi engleski jezik? To što eventualno ne znate engleski, to i nije sramota.

Zašto je to važno?

PULJAK: Zato što je uvjet za natječaj u poslu koji je dobio. Ravnatelj je lučke uprave. Stajalo je da mora znati jedan svjetski jezik.

MIHANOVIĆ: Gospodin Puljak stalno bježi od onog pravog pitanja. Ja ću vama odgovoriti na svako pitanje, a vi meni ni na jedno.

PULJAK: Demonstrirajte da znate engleski tako da nastavimo konverzaciju na engleskom inače će ostati uvijek u zraku da je vaša plaća, koja je milijun i pol kuna u pet godina, da ste uzeli plaću nekom drugom koji nije član HDZ-a pa se nije mogao zaposliti.

MIHANOVIĆ: Ovo je potvrda prljave i niske kampanje u smjeru u kojem ide gospodin Puljak i meni je bitno da građani vide ovo lice.

Osim što mi se dira u obitelj, on ulazi u stvari koje uopće nemaju veze s ovom kampanjom. Nemaju veze što se tiče funkcije gradonačelnika.

Što ste tiče engleskog. Ja sam svoj radni vijek u Lučkoj upravi počeo u operativnom sektoru i bio šef operative, vodio smjenu. Službeni jezik u pomorstvu je engleski. Ja sam bio u Londonu na usavršavanju, imam i londonsku diplomu škole jezika. Ovo su najniža podmetanja gospodina Puljka koji bježi od ključnih tema koje zanimaju naše građane. Što se tiče neznanja, dao sam gospodinu Puljku nezabilježenu u politici. Svi smo se zaklinjali u Zagorski put. Rekao sam ''ta bitna ulica svi se slažemo da je bitna, recite koje ulice spaja i ja povlačim kandidaturu''. Naravno pogađate, gospodin Puljak nije znao odgovor. Govorite da ćete pomoći poduzetnicima, koje su mjere trenutno

PULJAK: Najbolje mjera za spas poduzetnika je da u ponedjeljak ne vlada HDZ Splitom.

Pitanja građana

Građani Splita dobili su priliku da preko naših reportera izravno postave pitanja kandidatima. Pitali su ih kako misle riješiti problem parkinga, posebno u centru, kako će riješiti problem smeća, kako se misle obračunati s "uhljebljivanjem u Banovini i gradskim firmama", te koji je njihov stav o tome kada počinje ljudski život.

Prvo što su građani napomenuli da ih muči je parking i promet u gradu.

PULJAK: Zaista najveći komunalni problem Splita je nedostatak parking mjesta. Nastao je zbog zanemarivanja dugi niz godina, ali ne samo toga, nego praktički svega što se u Splitu događa. Rješenje je nastavak proces gradnje garaža. Srećom se sad neke garaže mogu odmah realizirati. Na prvoj sjednici gradskog vijeća odblokirat ćemo početak izgradnje garaža u kvartovima Split III, Mertojak i Lokve. Predložit ćemo izmjenu GUP-a koje će u nekoliko mjeseci odblokirat izgradnju u ostalim kvartovima. Postoje i projekti izgradnje garaža u Varošu i Gradu, tako da se jedan dio grada riješi garažama. Ostatak će se riješiti uređivanjem uličnih i van uličnih parkirališta.

MIHANOVIĆ: Pozitivno djelujem na gospodina Puljka. Ovo je sve iz mog programa koji je predstavljen prije tri mjeseca.

PULJAK: Koji je prepisan.

MIHANOVIĆ: Evo opet napredni, ubit će me ovi napredni. Gospodin Puljak je napokon pogodio sve lokacije, malo je bilo mucanja, ali ja sam zadovoljan. Još ću nadopuniti moj program koji je citirao gospodin Puljak. Često nam u Splitu fali kontinuitet. Kroz izmjenu prostorno-planske dokumentacije, ja sam u programu dodatno predvidio još 27 lokacija, budući da su one sad ograničene postojećim GUP-om. Želim podsjetiti građane, na zadnjoj sjednici je stranka gospodina Puljka srušila kvorum i zaustavila realizaciju garaža kao izmjenu GUP-a.

PULJAK: Program gospodina Mihanovića je potpuno prepisan program g. Opare. Iz riječi u riječ. Zašto? Zato što HDZ četiri godine nije ništa napravio i gospodin Mihanović je orao prepisati cijeli program. On je zaista prepisan od riječi do riječi.

Mihanović je prije šest mjeseci postao šef HDZ-a, prethodni šef gospodin Skorić mu je ustupio gospodski mjesto u gradskom vijeću, gospodin Mihanović to nije htio napraviti nego je kukavički pobjegao i on se mogao boriti za sve u Gradsko vijeću ali nije htio. Niti jedna garaža, parkiralište, ništa neće kasniti u gradu Splitu kad ja budem gradonačelnik. Sve će biti sagrađeno na vrijeme.

MIHANOVIĆ: Što tiče programa Opare, ja samo hoću da vi nabrojite što ćete napraviti, recite mi iz vašeg programa i ideja koji ćete to program napraviti, a da nije nastavak prethodne vlasti.

PULJAK: Ova prethodna vlast nije napravila niti jedna projekt u Splitu. 20 godina ponavljate iste projekte, a ništa niste napravili. Gradu Splitu se svi rugaju! Vi ste imali metro, kojem se smije cijeli svijet!

MIHANOVIĆ: Navedite jedan projekt koji ćete napraviti, a da ga nije započela prethodna vlast.

PULJAK: Zamijenit ćemo HDZ to je najveći projekt od svih. Mi imamo program koji je opširniji i bolji, ali ga on nije pročitao.

Kako ćete doskočiti zapošljavanjima preko veze?

PULJAK: Prvo u gradskim poduzećima su se do sad zapošljavali ljudi bez natječaja, mi ćemo s tim prekinuti. Mi ćemo uvesti natječaj, ali to će biti fer i nema namještanja.

MIHANOVIĆ: Puljak tu pokazuje elementarno neznanje. Gradska uprava je obveznik javnog natječaja, ukoliko postoje nepravilnosti treba inzistirati na većoj transparentnosti. Dajte neki primjer, kada ako pričate?

PULJAK: Jedna gospođa 20. 2. završen natječaj iz HDZ komisija je nije primila, gospodin Opara izmislio novo radno mjesto i gospođa primljena. 22. 8. 2018. raspisan natječaj za četiri radna mjesta, prijavilo se 138 građana, 21 na pismenom ispitu briljirali, odlični ljudi, primljena četvorica, jedan Kerumov i tri iz HDZ. Tako upravlja HDZ, a to će u ponedjeljak završiti.

Kada počinje život?

PULJAK: Život u Splitu će početi u ponedjeljak.

MIHANOVIĆ: Dajte odgovorite na pitanje.

PULJAK: Ako me pitate imaju li žene pravo na izbor - da, imaju.

MIHANOVIĆ: Život počinje začećem.

U Splitu je održan gay pride, biste li došli i podržali ga?

MIHANOVIĆ: Apsolutno podržavam zaštitu svih ljudi, to jamči Ustav, nitko ne treba bojati. Ali ja smatram da ne trebam ići na gej paradu to je sasvim suvišno za mene.

Biste li otišli na neki drugi takav događaj, manifestaciju? Hod za život?

MIHANOVIĆ: Bio sam na Ultri, bio sam na Croatia Boat Showu, Sajmu cvijeća...

Dobro, ovdje govorimo o manifestacijama na kojima se traže određena prava. Da li LGBT zajednica može računati na vašu potporu g. Puljak?

PULJAK: Može, Split je grad dobrih ljudi, temperamentih, ali dobrih ljudi. U nekim fazama nije bilo ugodno za vidjeti ponašanje ljudi koji su napadali ljude na toj paradi. Zato mislim da gradonačelnik mora pokazati da je Split grad civiliziranih, dobrih i kulturnih ljudi, i išao bih tamo.

Kako riješiti problem Spaladium arene?

MIHANOVIĆ: To jako zahtjevan projekt, cijeli jedna gradski proračun, to je sad na sudu i ja se nadam da će biti pozitivna odluka, treba sačekati sudski proces i uvesti novog privatnog partnera.

PULJAK: Ako se taj proces riješi na sudu kako mi priželjkujemo da grad dobije svoje pravo, treba završiti taj projekt, tamo izgraditi garaže jer to nedostaje Splitu i da se tamo treba preseliti Gradska uprava i gradske tvrtke.

MIHANOVIĆ: Mene zanima od kojih novaca?

PULJAK: Sigurno ne od onih koji ste vi zamračili.

MIHANOVIĆ: Puljak ima probem s HDZ-om vjerojatno neki HDZ-ovac kad je bolje pjevao u prošlosti oteo vam je curu.

PULJAK: Ja zaista imam problem s HDZ-om.

Završne riječi:

MIHANOVIĆ: Drage Splićanke i Splićani nemojmo dozvoliti da oni koji gaze naše svetosti i vrijednosti, a s druge strane im ništa nije sveto dođu na čelo našeg grada. Glas za mene je glas za to da Bojan Ivošević neće upravljati našim gradom.

Glas za mene je glas da ćemo realizirati projekte koje smo naveli i da imamo znanja da privučemo investicije u naš grad. Za razliku od onih koji nas dijele na napredne i nazadne ja ću biti gradonačelnik svih Splićana.

PULJAK: U nedjelju su povijesni izbori, izbori na kojima vi građani možete odabrati da završi era Keruma i HDZ-a. Da završi era propadanja Splita i da započne jedno novo vrijeme, vrijeme optimizma i nade da Split zaista može biti centar Dalmacije, centar regije i centar cijelog svijeta.

Split će postati čist i ekološki osviješten grad, grad modernih tehnologija i turizma, grad temperamentnih ali dobrih ljudi, ponosnih na svoju povijest, tradiciju… Grad iz kojeg mladi neće bježati nego će mu se vraćati.