FOTO Ključni čovjek iz afere s otrovnim otpadom na biciklu gađa Vinsku alku

Josip Šincek, jedan od glavnih osumnjičenika u velikoj istrazi zbog sumnje na nezakonito gospodarenje otpadom, početkom lipnja sudjelovao je na Vinskoj alci u Kutjevu, zabavnom natjecanju održanom u sklopu Festivala graševine, objavio je Požeški.hr
Šincek je 6. lipnja sudjelovao u natjecanju u kojem sudionici na biciklima, s kopljem u ruci, pokušavaju pogoditi alku.
Njegovo pojavljivanje privuklo je dodatnu pozornost zbog velike istrage u kojoj ga Europol, USKOK i policija, prema dosad objavljenim informacijama, smatraju jednom od ključnih osoba u sustavu preko kojeg je u Hrvatsku navodno dopremljeno i potom nezakonito odloženo oko 35.000 tona otpada.
Otpad je, prema sumnjama istražitelja, uglavnom stizao iz Italije, Slovenije i Njemačke. U dokumentaciji je navodno prikazivan kao sirovina namijenjena recikliranju ili daljnjoj preradi, dok je dio u stvarnosti završavao zakopan, zatrpan zemljom i šljunkom ili pomiješan s građevinskim materijalom, piše Požeški.hr.
Istraga obuhvaća više lokacija
Istragom je obuhvaćen veći broj lokacija diljem Hrvatske, među kojima su Gospić, Benkovac, Varaždin, Senj i Otočac.
U Gospiću je, prema sumnjama istražitelja, otpad dopreman na područje nekadašnjeg PPK Velebita, gdje su za njegovo skladištenje i odlaganje korišteni silosi, otvorene površine i okolno zemljište.
Osim Šinceka, istragom su obuhvaćeni članovi njegove obitelji i više suradnika. USKOK istražuje i financijske tokove između povezanih trgovačkih društava, kao i sumnje na izvlačenje novca, utaju poreza i pranje novca.
Spominjao se i u slučaju Andrije Mikulića
Šincek se pojavljivao i u istrazi protiv bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića.
Prema ranije objavljenim informacijama, Šincek je USKOK-u tvrdio da je Mikulić od njega tražio do 500.000 eura kako bi Državni inspektorat prestao postupati protiv njegovih tvrtki. Njegov odvjetnik potvrdio je da je Šincek o tome govorio istražiteljima, koji su njegove navode provjeravali.