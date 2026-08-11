FOTO Ključni čovjek iz afere s otrovnim otpadom na biciklu gađa Vinsku alku

Šincek je 6. lipnja sudjelovao u natjecanju u kojem sudionici na biciklima, s kopljem u ruci, pokušavaju pogoditi alku.

Njegovo pojavljivanje privuklo je dodatnu pozornost zbog velike istrage u kojoj ga Europol, USKOK i policija, prema dosad objavljenim informacijama, smatraju jednom od ključnih osoba u sustavu preko kojeg je u Hrvatsku navodno dopremljeno i potom nezakonito odloženo oko 35.000 tona otpada.

Otpad je, prema sumnjama istražitelja, uglavnom stizao iz Italije, Slovenije i Njemačke. U dokumentaciji je navodno prikazivan kao sirovina namijenjena recikliranju ili daljnjoj preradi, dok je dio u stvarnosti završavao zakopan, zatrpan zemljom i šljunkom ili pomiješan s građevinskim materijalom, piše Požeški.hr.

Istraga obuhvaća više lokacija

Istragom je obuhvaćen veći broj lokacija diljem Hrvatske, među kojima su Gospić, Benkovac, Varaždin, Senj i Otočac.