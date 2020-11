[VIDEO/FOTO] Hrpa javnih bicikala na splitskim ulicama, građani u godini dana osam puta obišli Zemlju

Na splitskim ulicama do kraja ovog mjeseca naći će se novih 196 javnih bicikala, raspoređenih na 35 novih postaja u svim gradskim četvrtima, čime ovaj grad nastavlja rušiti hrvatske rekorde. U proteklih godinu dana korisnici ove usluge - njih 11 tisuća, od čega su 80 posto upravo Splićani - odvozili su osam krugova oko zemaljske kugle i imali 22 tisuće unajmljenih sati

'Do prije godinu dana bicikli su bili gotovo prognani s naših ulica, bilo je puno skepse i nerazumijevanja, a danas smo brojkama nadišli velike europske centre', pohvalio se Krstulović Opara.

U idućim mjesecima javne bicikle dobit će gradovi i općine od Trogira preko Kaštela i Solina do Klisa, Dicma i Podstrane, a njihovi sustavi potom će se sa splitskim uvezati u jedan.

Biciklistička infrastruktura u Splitu još uvijek šteka, a zbog uskih ulica nedostaje kvalitetnih staza. Gradonačelnik je najavio da će uskoro biti označen potez od Rive do Trstenika, a u sklopu planiranja obnove Poljičke ceste (prema Stobreču) i Solinske ulice (prema Solinu) Hrvatske ceste zadužene su predvidjeti i prostor za prometovanje bicikla.

Postaje će do kraja mjeseca biti postavljene u svim gradskim četvrtima i grad će biti blizu cilja da svaki građanin ima dostupan javni bicikl u krugu 500 do tisuću metara od svog doma. Zasad ih nema jedino na Marjanu, za što vodstvo javne ustanove za upravljanje park-šumom - blisko Željku Kerumu i njegovu HGS-u - odbija dati suglasnost. Gradonačelnik Krstulović Opara tvrdi da će se to, kao i problem prometovanja unutar park-šume, uskoro riješiti. Ukoliko treba, i policijom.

Video: Ante Čizmić / CROPIX