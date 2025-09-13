Fond za zaštitu okoliša nakon prosvjeda: Otpad koji stiže u Sisak nije opasan

Naglašava da će se troska u Sisak dovoziti i odvoziti sukcesivno pa ni u jednom trenutku u Sisku neće biti uskladištene veće količine troske.

Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša, ustvrdio je pak u izjavi Hini da je troska na Crnom brdu koja se prevozi u Sisak talionička troska klasificirana kao neopasan otpad u informacijskom sustavu Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Oko tisuću građana Siska zatražilo je u subotu s mirnog prosvjeda ispred pogona za obradu troske tvrtke Kemokop da se prekine dovoz troske u Sisak na obradu jer je, tvrde, riječ o opasnom otpadu s kancerogenim elementima.

Budiša također ističe da će se troska prevoziti kamionima u zatvorenim sustavima te je Kemokop sukladno dozvoli gospodarenja otpadom poduzeo mjere da se spriječi raspršivanje prašine i troske prilikom utovara i istovara.

“To podrazumijeva vlaženje toga materijala, čime će u potpunosti biti spriječene emisije prašine”, naglasio je Budiša.

Nakon obrade troska će se reciklirati kao materijal koji će se ugrađivati u asfaltne ili betonske mješavine.

Troska je nelegalno odložena u Biljanima Donjim prije 15-ak godina, a Vlada je sukladno presudi Europskog suda zadužila Fond za zaštitu okoliša da provede javni postupak uklanjanja tzv. Crnog brda i da financira taj zahvat. Na natječaju je kao najpovoljniji ponuditelj izabrana tvrtka Kemokop, koja je ponudila obradu troske u svom pogonu u Sisku, podsjeća Budiša.

“Fond je prilikom izrade dokumentacije za nadmetanje od akreditiranog laboratorija zatražio analize koje su pokazale da se radi o neopasnom otpadu koji se može odlagati na odlagališta neopasnog otpada”, istaknuo je. Fond je po njegovim riječima od Kemokopa zahtijevao da provede analizu te je i ta analiza pokazala da se radi o neopasnom otpadu.

Pojasnio je da se troska nije mogla obrađivati u Biljanima Donjim jer je riječ o ilegalnom odlagalištu. Također prostornim planovima Zadarske županije i Grada Benkovca lokacija u Biljanima Donjim nije određena kao lokacija za gospodarenje otpadom.

Sudionici prosvjeda koji je organizirala Građanska inicijativa “Siščani ne žele biti Smetlišćani” upozorili su da će usitnjavanjem 150.000 tona troske s Crnog brda u Sisku biti proizvedeno po 4000 tona kancerogene prašine i kancerogenog mulja u neposrednoj blizini centra grada.

Prosvjed je održan ispred pogona za obradu troske tvrtke Kemokop pod nazivom "NE troSKa, imamo Zeleni brijeg, nećemo Crno brdo!"