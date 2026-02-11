Žestoki sukobi u Tirani: Prosvjednici bacali Molotovljeve koktele na vladu, policija odgovorila suzavcem

Najmanje 16 policajaca je ozlijeđeno, a 13 osoba uhićeno u sukobima pristaša oporbenog čelnika Salija Berishe sa sigurnosnim snagama u Tirani zbog optužbi za korupciju
Najmanje 16 policajaca je ozlijeđeno, a 13 osoba uhićeno kada su se prosvjednici oporbe sukobili sa sigurnosnim snagama u glavnom gradu Albanije u utorak, priopćile su vlasti.
Prosvjednici su bacali Molotovljeve koktele i kamenje na vladine zgrade u Tirani, a policija je odgovorila suzavcem i vodenim topovima, javlja Euronews.
I parlament i ured premijera bili su meta demonstracija koje je pozvao vođa oporbe Sali Berisha.
Berisha, bivši premijer i ljuti suparnik sadašnjeg premijera Edija Rame, rekao je da je zastupnik njegove stranke desnog centra prevezen u bolnicu s ozljedama.
Prosvjed je posljednji u nizu protuvladinih skupova koje je organizirala Berishina Demokratska stranka, koja je optužila Raminu vladu za korupciju.
U studenom 2025. godine, Posebni sud protiv korupcije i organiziranog kriminala naredio je suspenziju zamjenice premijerke Belinde Balluku s vladinih dužnosti nakon optužbi za korupciju u vezi s javnom nabavom.
Balluku je optužena u vezi s aferom tunel Llogara, uključujući navodna kršenja jednakosti u javnoj nabavi vezanoj uz projekt tunela i četvrti dio vanjske obilaznice Tirane.
Rama se žalio Ustavnom sudu, tražeći da Ballukua vrati na dužnost. Ustavni sud je pristao da to učini privremeno do donošenja konačne odluke.
Međutim, odluka Ustavnog suda o zadržavanju suspenzije Balluku ponovno je otvorila duboki institucionalni sukob u Albaniji, gdje tužitelji čekaju glasovanje u parlamentu o ukidanju njezina imuniteta.
'Građani su nepovjerljivi'
Sam Berisha suočava se s optužbama za korupciju. Sumnja se da je dodijelio unosne javne ugovore svom užem krugu, što on poriče.
Berisha je na prethodnom skupu u siječnju pozvao okupljene da se 'ujedine kako bi srušili ovu vladu i uspostavili tehničku vladu koja će pripremiti prijevremene, slobodne i poštene izbore'. Pozvao je na još jedne demonstracije 20. veljače.
Prosvjedi su se održali usred razmjene optužbi stranaka za korupciju i veze s organiziranim kriminalom.
Politički analitičar Mentor Kikia rekao je da su albansko vodstvo i oporba imaju nedostatke. 'Građani su nepovjerljivi, dosljedno su glasali za manje zlo kako bi uklonili veće zlo s vlasti', rekao je za AP.
Albansku političku scenu godinama obilježavaju burni prosvjedi, a političari iz svih slojeva spektra razmjenjuju optužbe za veze s organiziranim kriminalom.