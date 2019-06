Ferdelji: Zagreb je planirao povući 144 milijuna kuna iz EU fondova, a povukao je 24. Nisam zadovoljan

Zastupnici zagrebačke gradske Skupštine u utorak su većinom glasova prihvatili gradonačelnikov godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zagreba za 2018. koji je završen u deficitu od 138 milijuna kuna, uz kritike oporbe da je s istim ili boljim pokazateljima i Agrokor propao

"Kod činjenice da smo imali veći porezni prihod, znači davanja građana, ključno pitanje koje se postavlja je da li smo istim tim građanima riješili više njihovih problema. Ja mislim da nismo i to je ključni razlog što ne možemo podržati proračun", zaključio je Brumnić.

Nestranačkog Vladimira Ferdeljija čudi, kazao je, zadovoljan stav povučenim sredstvima iz EU fondova. "Planirali smo 144 milijuna, a povukli 24 milijuna kuna. Ja sasvim sigurno nisam time zadovoljan", dodao je.

Poručio je i da nema ozbiljnog gospodarstvenika koji bi mogao podržati poslovanje koje nije ostvarilo veliki broj zacrtanih aktivnosti. "To je isto to poslovanje koje u u rebalansu nije moglo predvidjeti odstupanja u stotinama milijuna i koje je više od 300 milijuna plaćanja prebacilo u slijedeću godinu i uz sve to ostvarilo gubitak", naglasio je Ferdelji.

Rasprava o proračunu i njegovom izvršenju kao iz filma "Beskonačni dan"

U ime Kluba gradskih zastupnika Glasa i HSU-a Anka Mrak-Taritaš kazala je da bez obzira je li rasprava o proračunu ili izvršenju, ima osjećaj da se nalazi u filmu "Beskonačni dan" jer zastupnici prilikom i jedne i druge rasprave govore otprilike isto ili slično i ukazuju na iste stvari.

"Istaknuto je da su na prihodovnoj strani pokazane povećane vrijednosti zahvaljujući ulaganju u građevinski sektor i temeljem poreza na promet nekretninama. Iz poreza na promet nekretnina je lani uprihođeno 374 milijuna kuna. Primjera radi, to je jedan rotor i još nam malo ostane. I bez obzira na to povećanje, mi i dalje imamo minus u proračunu", naglasila je.

"Ovdje nije pitanje odgovornost Milana Bandića, odgovornost je na građanima jer su ga birali ili ostali kod kuće kad su bili izbori i to je odgovornost koju će plaćati njihova djeca. Naš grad svodi se na rashode na zaposlene i za subvencije i tu je kraj, nema novaca ni za što drugo i to građani trebaju promijeniti", poručio je u ime Kluba gradskih zastupnika Neovisni za Hrvatsku Krešimir Kartelo.