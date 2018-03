Fascinantan uspjeh 'crvenog mora': pješačili su noću oboružani srpom i čekićem i postigli nevjerojatno

Indijski seljaci se srpom i čekićem bore za preživljavanje. Kinezi osnivaju tri superagencije za borbu protiv financijskih malverzacija, korupcije i zagađenja okoliša. Je li slovačkog premijera Fica došla glave i bivša savjetnica, Miss Universe i toples model Marija Troškova? Turski sudovi opet strpali u zatvor 24 novinara. Istraživanja pokazuju manje seksanja, ali poplavu sekstinga među tinejdžerima. O zanimljivostima iz svijeta čitajte u tjednom pregledu Davorke Grenac

Zovu ih 'crvenim morem'. Oboružani srpom, čekićem i zvijezdom na crvenim zastavama i kapama iste boje, 50.000 seljaka - prosvjednika iz okoline Nashika, svetog indijskog grada vezanog uz čuveni ep 'Ramajanu' u saveznoj državi Maharashtra, šest je dana u gustoj koloni putovalo pješke do 180 kilometara udaljenog Mumbaja u potrazi za pravicom.

Zašto su kroz grad krenuli poslije ponoći? Nisu željeli zaustavljati ionako kaotičan gradski promet i radne ljude na putu za posao, niti su htjeli ometati učenike za vrijeme polaganja godišnjih završnih ispita održavanih istog ponedjeljka. Zastupnik Indijske narodne stranke (BJP) Poonam Mahajan izjavljuje kako poštuje seljake, ali mu se ne sviđa to što mašu komunističkim zastavama. 'Nadam se da oni ubuduće neće biti korišteni za političke agende', zaključio je.

Na stranu zastave, podršku poljoprivrednicima dalo je nekoliko stranaka i ponudilo im pomoć, a dogovor s vladom sklopljen je uz obostrano zadovoljstvo.

Tako to rade u Indiji. Što je s američkim farmerima? Oni ne mašu zastavama, ali će biti kolateralna žrtva u trgovačkom ratu zbog čelika i aluminija, zabrinuo se prošlog tjedna kongresnik iz Iowe, republikanac David Young. Premda je predsjednik Trump izjavio da su 'trgovinski ratovi dobri i lako osvojivi', Young je mišljenja da će perje letjeti na obje strane. Ispuni li Trump obećanje o nametanju 25 posto carine na uvoz čelika i 10 posto na uvoz aluminija, EU razmatra uvođenje novih tarifa na uvoz američke hrane, od brusnica i badema do maslaca od kikirikija u vrijednosti 3,5 milijardi dolara. Make trade, not war (trgovina, ne rat), poručuje mu predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk.