Kako su jedan crni kaputić i kultna ploča Metallice otkrili ljepše lice politike

Pariz, Madrid, Mexico City i Atena ukidaju dizelaše do 2025., a Kopenhagen to namjerava sljedeće godine. Kina predvodi u globalnoj borbi za spas klime, a njezina multinacionalka u Keniji gradi zvijer od elektrane na ugljen. Gdje se odijeva prva dama Islanda? Kako je indonezijski predsjednik preduhitrio sukob interesa zbog albuma 'Master of Puppets'? Pregled zanimljivosti iz svijeta čitajte u tekstu Davorke Grenac

U nesretnoj Siriji proteklog tjedna nije padao snijeg, ali se očekivao jednomjesečni prestanak ubojitih oborina. Zato je Beast from the East (Zvijer s istoka) ugrizla cijelu Europu osim inače super hladnog Islanda, na kojem se ovaj put moglo sunčati na ugodnom proljetnom plusu.

Desetine vlakova u Velikoj Britaniji, a u Rumunjskoj njih stotinu, nije uopće prometovalo ili je kasnilo satima, otkazivani su letovi i autobusne linije, u Ujedinjenom Kraljevstvu je bilo zatvoreno 920 škola, a Pompeji su bili zatrpani snijegom. Crveni križ se rastrčao u cijeloj Europi otvarajući skloništa, dijeleći toplu hranu i odjeću tisućama smrznutih nevoljnika bez krova nad glavom. ABC News je izvještavao o 182 centimetra snijega u Delnicama i evakuaciji zametenih stanovnika Mrzlih Vodica, dok je Zvijer do sredine tjedna progutala 41 život u Poljskoj, Rumunjskoj, Italiji, Francuskoj i Republici Češkoj... Uglavnom, bilo je bijelo i hladno.

U Njemačkoj je od prošlog utorka zahladilo i u automobilskoj industriji. Savezni upravni sud u Leipzigu dopustio je zabranu vozila s dizelskim motorima starijih godišta u gradskim područjima zbog zagađenja zraka. Tom drugostupanjskom odlukom odbio je žalbu na odluku koju su prošle godine donijeli pokrajinski sudovi u Stuttgartu i Düsseldorfu o zabrani automobila s dizelskim motorima proizvedenim prije 2015. ili obveznim preinakama da zadovolje sadašnje ekonorme. S obzirom na to da od 15 milijuna dizelaša u Njemačkoj samo 2,7 milijuna ispunjava visoke tzv. standarde Euro6, na udaru bi se moglo naći 12 milijuna nepodobnih automobila. Odluka može izazvati dominoefekt, iako kancelarka Merkel očito tješi autoindustriju izjavom kako se odluka odnosi samo na 'pojedinačne gradove'.

Ali što se dobiva zabranom? Dizelaši doista proizvode visok stupanj dušikovih oksida – glavnog urbanog zagađivača koji može uzrokovati bolesti dišnih puteva – no emitiraju relativno nizak stupanj ugljičnog dioksida, tj. stakleničkog plina. Rješavanje jednog problema može potkopati napore u borbi protiv drugog, osim ako uskoro svi ne počnemo voziti električne automobile, tvrde stručnjaci. Porsche u vlasništvu Volkswagena i Toyota najavljuju napuštanje ove tehnologije, Pariz, Madrid, Mexico City i Atena obvezali su se ukinuti dizelaše iz središta grada do 2025., dok ih Kopenhagen namjerava ukloniti s ulica sljedeće godine. Australiju trese skandal Takata. Prošlog tjedna njihova je vlada naložila povlačenje iz prometa 2,3 milijuna automobila zbog opasnih zračnih jastuka japanskog proizvođača Takata, čija je eksplozija uzrokovala smrt 23 putnika u svijetu, uključujući Australce. Do sada je zbog jastuka opozvano 100 milijuna vozila u svijetu, a Takata sa svojim američkim partnerom TK Holdings bankrotirala je suočena s milijardama dolara zahtjeva za odštetu.

Japanski proizvođači automobila baš imaju smolu. Tri golema teretna broda natovarena s 12.000 njihovih automobila namijenjenih tržištu Novog Zelanda ovih dana plutaju Pacifikom jer ne mogu pristati u Aucklandu, izvještava NZ Herald. Razlog su male, ali nametljive zvijeri u nas poznate kao smrdljivi martin. Uvukle su se u automobile, a budući da je riječ o vrsti koja ne samo da pušta smrad nego ždere voće i povrće, Novozelanđani ih ne puštaju na svoj teritorij u strahu da ne ugroze proizvodnju voća i povrća koja je s ribarstvom prošle godine do početka srpnja zaradila 38 milijardi novozelandskih (28 milijardi američkih) dolara. Visoki kenijski diplomat prošlog tjedna potvrdio je da u neposrednoj blizini povijesnog grada Lamua, najstarijeg i najbolje sačuvanog svahili naselja u istočnoj Africi pod zaštitom UNESCO-a, kreće gradnja prve elektrane na ugljen, unatoč prosvjedima lokalne i međunarodne opozicije. Europska unija je prošlog mjeseca savjetovala odgovornima da se odreknu tog zagađivača od 1050 megavata, dok za gradnju prljave elektrane mnogi optužuju Kinu, pa The New York Times piše: 'Ovaj slučaj pokazuje dvostruke standarde Kine koja se proglašava globalnim zaštitnikom klime: kada ne može plasirati robu na domaćem terenu, golemi sektor proizvodnje ugljena traži nova tržišta. Kineska multinacionalka dobila je projekt izgradnje kenijske elektrane vrijedan dvije milijarde, a kineska banka pomaže financiranje. Ali to je tek jedna među stotinama elektrana na ugljen koje kineske tvrtke pomažu izgraditi ili financirati diljem svijeta.'

Bio je to još tjedan u kojemu je britanski tabloid 'procijenio' da su zaposlenici Ujedinjenih naroda seksualno napastovali 60.000 osoba. Norveška je policija istraživala vjerodostojnost dvaju prijedloga za nominaciju Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir. U potresenoj Slovačkoj padale su ostavke u vladi zbog ubojstva novinara Jana Kučiaka i njegove djevojke, koji je istraživao povezanost domaće vrhuške s talijanskom mafijom. Novi islandski zakon kojim bi se kaznenim djelom trebalo smatrati svako nemedicinsko obrezivanje dječaka naišao je na odobravanje liječnika i očekivano negodovanje vjerskih vođa. Kada smo kod djece, što reći na zastrašujuće riječi turskog premijera upućene rasplakanoj šestogodišnjoj djevojčici u vojničkoj uniformi Amine Tiras na kongresu vladajuće stranke? 'Ona u džepu ima tursku zastavu. Ako božjom voljom postane mučenica, bit će tom zastavom prekrivena', kazao je Recep Erdogan. 'Bi li to isto rekao svojoj unuci?', pita bivši ministar u vladi Jasar Okutan.

