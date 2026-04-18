Evo što je pokazala izvanredna analiza vode u Gospiću

Iz Grada Gospića su u petak izvijestili da je analiza provedena te su koncentracije tih kemikalija značajno ispod dopuštene razine. Provedene izvanredne analize vode za ljudsku potrošnju pokazale su, preciziraju u Gradu, da razina PFAS spojeva u Gospiću iznosi 0 mikrograma po litri, a u Otočcu 0,0052, dok je dozvoljena koncentracija 0,1, pa je to 95 posto ispod razine dozvoljene koncentracije.

Troskot je prošlog tjedna upozorio na mogućnost opasnih PFAS spojeva u vodi za ljudsku potrošnju u Gospiću, te je zatražio hitno testiranje vode za piće, istaknuvši da se najveće količine opasnog otpada nalaze na području Gospića i da bi taj otpad mogao sadržavati opasne kemikalije kao što su PFAS spojevi, PAH ulja i teški metali.

'Ovo je najbolji odgovor Troskotu koji pokušava skupiti jeftine političke poene zlorabeći zabrinutost građana Gospića', poručili su iz Grada, prozvavši ga da je 'neprimjereno uznemiravao građane zlorabeći njihovu objektivnu zabrinutost'.

Analizu je proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo, kažu u Gradu, napominjući da je od ove godine obvezna analiza na prisutnost PFAS spojeva jednom godišnje, što će i provoditi.

Napominju da će i dalje skrbiti s državnim institucijama o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće na uslužnom području tvrtke Ličke vode.

Troskot je tražio da se odmah testira voda na PFAS i PAH spojeve, navodeći da bi možebitno zagađenje moglo imati šire posljedice za vodne resurse, poljoprivredu i prehrambeni lanac.

Prema Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer, PFAS je kratica za perfluorirane i polifluorirane alkilne spojeve, što je vrlo otporna i teško razgradiva skupina sintetskih kemikalija koja se više od 70 godina koristi u industriji. Njihova prisutnost u vodi, tlu i ljudskom organizmu postala je globalni ekološki i zdravstveni problem koje mogu uzrokovati niz loših zdravstvenih učinaka.