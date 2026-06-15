Zagrebački obrtnici nezadovoljni antiinflacijskim mjerama: 'Od početka upozoravamo...'

"Od početka upozoravamo da povećanje poreza i doprinosa obrtnicima teško može biti antiinflacijska mjera. Ako poduzetnicima povećate trošak poslovanja, oni ga moraju negdje nadoknaditi", rekao je Kratohvil, a u priopćenju prenosi HOK.

Dodao je da su, iako se radi o uzorku od nešto više od 1.500 zagrebačkih paušalnih obrtnika, rezultati "svakako indikativni" i pokazuju da bi najveći dio tereta na kraju mogli snositi građani i mali poduzetnici koji koriste njihove usluge.

Anketa koju je provelo Udruženje obrtnika grada Zagreba, kako se navodi, potvrdila je i učvrstila stavove HOK-a o antiinflacijskim mjerama, a oni su prvenstveno usmjereni na inzistiranje na tome da povećanje doprinosa i poreza za obrtnike nije učinkovita antiinflacijska mjera.

Obrtnici nisu generator inflacije već najviše osjećaju rast ulaznih troškova, kaže HOK i dodaje da ustrajava na dijalogu s ministrom financija do rješenja na dobrobit hrvatskih obrtnika.