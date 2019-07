Europska komisija za tportal: Pratimo što hrvatska policija radi na granici s BiH, svi imaju pravo tražiti azil!

Sve učestalije su optužbe na postupanje hrvatske policije prema migrantima na granici s Bosnom i Hercegovinom. Da policija krši ljudska prava migranata i izbjeglica, već dulje vrijeme upozoravaju nevladine udruge i mediji, kao i Ured pučke pravobraniteljice Lore Vidović. Iz Europske komisije su za tportal poručili da optužbe o lošem postupanju prema migrantima i izbjeglicama uvijek uzimaju vrlo ozbiljno

Posljednja u nizu optužbi je reportaža BBC-ja u kojoj donosi ispovijest migranata koji tvrde da ih hrvatski policajci pljačkaju i zlostavljaju. Čak se pojavilo anonimno priznanje policajca koji se požalio pravobraniteljici da kolege tuku migrante, otimaju im novac i mobitele!

Hrvatska strana demantira to da policija na granici s BiH krši zakon. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u utorak je izjavio da su istražili svaki prigovor vezan za postupanje policije prema migrantima. 'Kada pogledate seriju zadnjih prigovora, bez obzira kojeg bili predznaka, svi se vrte oko jedne te iste priče - anonimni policajac, snimljena hrvatska granična policija. No nitko nije vidio to nasilje', kazao je Božinović. Upitan kome je u interesu da se širi takva priča, ustvrdio je da je to pitanje za dublju analizu.