Europska komisija upozorava da je povećan rizik od Brexita bez sporazuma i poziva sve u EU da se pripreme za taj scenarij

Europska komisija je u srijedu upozorila da je politička situacija u Ujedinjenoj Kraljevini povećala rizik za Brexit bez sporazuma te pozvala sve u EU da se ne oslanjaju na mogućnost da će London zatražiti produljenje roka za izlazak niti da će to Europsko vijeće odobriti

"Kratko preostalo vrijeme do roka 31. listopada i politička situacija u Ujedinjenoj Kraljevini povećali su rizik da će na taj datum doći do izlaska bez sporazuma. Svi akteri trebaju nastaviti pripreme za sve moguće ishode i napraviti posljednje prilagodbe svojih planova za brexit bez sporazuma. Ne bi trebalo računati na pretpostavku da će UK zatražiti treće produljenje roka i da će Europsko vijeće to odobriti prije 31. listopada", kaže se u dokumentu Europske komisije.

Riječ je o dokumentu o pripavnosti za Brexit u kojem je Komisija objavila detaljan kontrolni popis kako bi poduzećima koja trguju s Ujedinjenom Kraljevinom olakšala završne pripreme. Da bi se poremećaji u trgovini sveli na najmanju moguću mjeru, svi sudionici u lancima opskrbe koji uključuju Ujedinjenu Kraljevinu, bez obzira na to gdje im je sjedište, trebali bi biti svjesni svojih odgovornosti i potrebnih formalnosti u prekograničnoj trgovini, navodi Komisija.