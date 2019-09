Boris Johnson prvi, a možda i posljednji, put kao premijer odgovara na pitanja zastupnika

Britanski premijer Boris Johnson će u srijedu u 13 sati odgovarati na pitanja zastupnika prvi put kao premijer. Pravilo je da britanski premijer svake srijede, kada parlament zasjeda, oko pola sata odgovara na pitanja zastupnika

S obzirom na to da će parlament biti suspendiran od idućeg tjedna, a kako bi moglo doći i do prijevremenih izbora, ovo bi mogao biti prvi i posljednji put da Johnson odgovara na pitanja zastupnika.

No to mu vjerojatno neće pomoći jer laburistička oporba u suradnji s pobunjenicima iz Konzervativne stranke prije suspenzije planira brzopotezno kroz parlament provući zakon kojim bi ponovno odgodila Brexit, ovoga puta do 31. siječnja iduće godine. Odradit će tako tri čitanja zakona u jednom danu.

Johnson taj naum namjerava zaustaviti novim izborima koji bi se održali prije izlaska iz EU-a predviđenog 31. listopada. Kao mogući datum prijevremenih izbora spominje se 15. listopada. Međutim, za takvo nešto treba mu dvotrećinska podrška birača, što također nema. Laburisti ne pristaju na nove izbore jer strahuju da bi Johnson, kad se raspusti parlament, pomjerio datum izbora tako da budu poslije Brexita. Zbog toga je važno da donesu zakon kojim se Brexit odgađa.

Britanski parlament će i danas raditi do kasno u noć.