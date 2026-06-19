Sabor usvojio anti-slapp zakon: Ispoštovana EU direktiva

Sabor je u petak donio Zakon o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje kojim u naše zakonodavstvo prenosimo EU Direktivu s ciljem njihove zaštite od neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih postupaka - strateških tužbi usmjerenih protiv javnog djelovanja (tzv. SLAPP-ova).

Zakon je podržalo 108 zastupnika dok ih je osam bilo suzdržano, a njime se u nacionalno zakonodavstvo prenosi europska direktiva donesena s ciljem zaštite novinara, zviždača, umjetnika, sindikata, nevladinih organizacija, znanstvenika, civilnog društva od neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih postupaka. Prava fizičkih i pravnih osoba uključenih u javno djelovanje protiv kojih su pokrenute tzv. SLAPP tužbe usmjerene protiv njihova javnog djelovanja štite se uspostavom postupovnih jamstava, a koja uključuju osiguranje procijenjenih troškova postupka, rano odbijanje očito neosnovanog tužbenog zahtjeva, naknadu troškova postupka, novčane kazne i druge sankcije. Uvodi se i nova granica novčanih sankcija. Kada se utvrdi da je tužitelj vodio zlonamjerni postupak protiv javnog djelovanja, sud će izreći tužitelju pravnoj osobi novčanu kaznu u iznosu od 20 posto vrijednosti spora, ali ne manje od 10.000 eura, odnosno tužitelju fizičkoj osobi u iznosu od 10 posto, ali ne manje od 3000 eura. Kako je navedeno tijekom rasprave o ovom zakonskom rješenju, osobe uključene u javno djelovanje od SLAPP tužbi dodatno štite i kroz brzinu postupka jer će se ovi predmeti rješavati po hitnom postupku, ali i kroz moguće ostvarenje "satisfakcije" traženjem objave presude u medijima. Tu je i mogućnost da se na strani tužene osobe umiješa pučka pravobraniteljica, kao i umješači treće osobe, koje sada više ne dokazuju pravni nego legitiman interes.

Usvojeni zakoni o posredovanju u prometu nekretninama, obveznim odnosima i stečaju potrošača Sabor je jednoglasno donio i Zakon o posredovanju u prometu nekretnina kojim se agentima zabranjuje dvostruko naplaćivanje provizije, kao i uvjetovanje razgledavanja nekretnine potpisivanjem ugovora o posredovanju. Njime se regulira i naplaćivanje naknade, pa tako posrednik od svake strane, kupca i prodavatelja, može naplatiti najviše 50 posto ukupne naknade koja je propisana cjenikom koji je sastavni dio ugovora. Posrednik (agencija) mora imati najmanje jednog zaposlenog agenta na puno radno vrijeme. Također, uvodi se stroga obveza posjedovanja pisanog ugovora o posredovanju prije bilo kakvog javnog oglašavanja nekretnine. Time se staje na kraj praksi oglašavanja "tuđih" nekretnina bez znanja vlasnika. Jednoglasnom podrškom usvojen je i izmijenjeni Zakon o obveznim odnosima po kojem su proizvođači i trgovci dužni ponuditi potrošačima opciju popravka određenog proizvoda i korištenje zamjenskog proizvoda za vrijeme trajanja popravka. Izmjenama zakona primjenjuju se dvije europske direktive - Direktiva o odgovornosti za neispravne proizvode i Direktiva o zajedničkim pravilima za promicanje popravka robe. Odgovornost za neispravne proizvode proširena je i na softvere i proizvođače sustava umjetne inteligencije. Zastupnici su sa 115 glasova 'za' i jednim suzdržanim izglasali i izmijenjeni Zakon o stečaju potrošača kojim se sudski predmeti koji se tiču stečaja potrošača prebacuju s općinskih na trgovačke sudove kako bi se smanjio broj predmeta na općinskim sudovima. Time bi se, kako se očekuje, skratilo i ubrzalo vrijeme trajanja tih postupaka.