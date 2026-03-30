Mažar: Izvješće o narušenoj vladavini prava u Hrvatskoj pisali su ljevičari, irelevantno je

HDZ-ov saborski zastupnik Nikola Mažar ocijenio je u ponedjeljak da je izvješće o narušenoj vladavini prava u Hrvatskoj, koje je objavila Unija za građanske slobode za Europu (Liberties), nerelevantno i pokušaj revizije izvješća Europske komisije
To izvješće je, kaže Mažar, pisano od simpatizera lijevih političkih opcija, a ona su, ocijenio je, uvijek negativna prema Hrvatskoj, posve neobjektivna i zato nebitna.
Podsjetio je da je Europska komisija u svom službenom izvješću o vladavini prava "prepoznala napredak Hrvatske na području pravosuđa". Pri tome se, kaže, konzultirala i održala sastanke s nizom institucija i tijela, uključujući i Centar za mirovne studije.
Dodao je da izvješće EK daje nepristran i korektan prikaz stanja, a ovo nije ni izvješće Europske komisije, Vijeća Europe, UN-a ili "neke druge relevantne organizacije" te napomenuo da u izradi izvješća Liberties-a o Hrvatskoj nije sudjelovalo ni jedno od državnih, pravosudnih tijela, samo CMS.
"Ovo izvješće je napravljeno na način- ajmo napisati sve što smo govorili Komisiji, a što Komisija nije smatrala objektivnim, točnim ili važnim i nije uključila u RoL izvješće", ustvrdio je u objavi na društvenim mrežama.
Mažar, koji je i potpredsjednik saborskog Odbora za pravosuđe, reagirao je na izvješće Liberties-a, a u kojemu je Hrvatska svrstana među pet država članica EU koje „dosljedno i namjerno” narušavaju vladavinu prava.
Prema njihovoj analizi, u Hrvatskoj je raširena korupcija, slaba neovisnost pravosuđa i netransparentna javna nabava, te je svrstana u najgoru skupinu zajedno s Bugarskom, Mađarskom, Italijom i Slovačkom.
"Ne nasjedajte na 'aktivizam' maskiran u 'izvješća'. Hrvatska ide naprijed, usprkos pokušajima da je se neopravdano svrsta među 'problematične'", kaže Mažar.