Više stanovnika, više razvoda i nešto više rođenih: Objavljeni novi podaci o Hrvatskoj

Najviše ljudi starosti je od 40 do 49 godina. Statistički - prosječan Hrvat star je 44,7 godina. Kako žene žive dulje, prosječna žena starija je od prosječnog muškarca - 46,4 naspram 42,9 godina. U godinu dana porastao je broj starijih od 75 za gotovo 12 tisuća. To je jedna cijela Opatija, Valpovo ili Duga Resa.

U petak su objavljeni podaci za 2025. Ima nas 3 milijuna 875 tisuća. U godinu dana 8800 stanovnika više. To je grad veličine Lepoglave ili Pakraca, javlja Dnevnik Nove TV.

Kakav nam je natalitet?

Sve bolji. U 2025. u odnosu na prethodnu godinu rođeno je 410 djece više nego godinu ranije. Ukupno 32.600 djece. Zanimljivo 51,3 posto muške i 48,7 posto ženske djece.

Broj umrlih - manji je nego godinu ranije i to za 1073 osobe ili 2,1 posto. Stopa prirodnog prirasta i dalje nam je negativna - minus 4 i pol posto. 17 i pol tisuća ljudi više je umrlo nego se rodilo. To je grad veličine Poreča. No, 43 grada i općine prkose nacionalnoj statistici i imaju više rođenih nego umrlih.

Kakvi smo kad su brakovi u pitanju?

Lani je sklopljeno 17.270 brakova, 64 više nego godinu prije. No rastao je i broj razvoda. Ukupno ih je bilo 5674 što je za 713 više. To je rast od 14 posto. Ujedno je to i najveći broj razvedenih u posljednjih 5 godina.

Što je s migracijama?

Lani se u Hrvatsku doselilo 56 665 osoba. To je skoro grad veličine Pule. Odselio se jedan cijeli Samobor - točnije 37 485 osoba. 30 posto doseljenih hrvatski su državljani, 70 posto stranci. Kad govorimo o odlascima iz zemlje, 35 posto su Hrvati, a 65 posto stranci. Češće odlaze i dolaze muškarci, Hrvati koji napuštaju zemlju najčešće su starosti od 20 do 39 godina.

Što se pak selidbe unutar Hrvatske tiče, češće sredinu mijenjaju žene nego muškarci. Najviše se unutar iste županije selilo u Splitsko-dalmatinskoj i Primorsko-goranskoj, a izvan iste županije najviše je ljudi očekivano stiglo u Grad Zagreb i Zagrebačku županiju.