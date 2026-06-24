Europol dobiva veće ovlasti: Bruxelles kreće u obračun s prekograničnim kriminalom

Europol, agencija za policijsku suradnju i Eurojust, agencija za suradnju u pravosuđu, zadužene su za borbu protiv organiziranih kriminalnih mreža, terorista i neprijateljskih aktere koji djeluju preko granica, globalno i online, te sve više zlorabe umjetnu inteligenciju.

“Današnjim prijedlozima jačamo i Europol i Eurojust kako bi Europa mogla brže reagirati, uključujući i borbu protiv online kriminalnih aktivnosti, učinkovitije dijeliti informacije i učinkovitije privesti kriminalce pravdi”, izjavila je izvršna potpredsjednica Komisije za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokraciju Henna Virkkunen.

Komisija navodi da će Europol s novim, pojačanim mandatom, bolje podržati države članice u učinkovitijoj i sigurnijoj razmjeni informacija, što će omogućiti suradnju u stvarnom vremenu na istragama.

Europol će dobiti novu infrastrukturu u oblaku te zajednički policijski podatkovni prostor, tako da istražitelji mogu zajednički – virtualno – raditi na zajedničkim slučajevima.

U državama članicama bit će osnovani uredi za podršku Europola, koji bi trebali osigurati bolje korištenje podrške i alata agencije u, primjerice, forenzici i analizi podataka.

Što se Eurojusta tiče, novi mandat trebao bi osigurati jaču podršku tužiteljima i pravosudnim tijelima u državama članicama.

Među ostalim, mandat Eurojusta će se proširiti kako bi se ojačala njegova uključenost u nova područja kriminala, poput kibernetičkog kriminala, kršenja restriktivnih mjera EU-a ili nasilja temeljenog na spolu.

Nove mjere također bi trebale poboljšati i ojačati suradnju Eurojusta s Europolom i Uredom europskog javnog tužitelja. Predviđa se novi informacijski sustav koji će omogućiti jednostavno identificiranje informacija i slučajeva relevantnih i za Eurojust i za Europol.

Komisija također predlaže ažuriranje Europskog istražnog naloga, standardnog postupka za prekogranično prikupljanje dokaza iz drugih država članica u kaznenim stvarima. Nova pravila olakšat će primjenu Europskog istražnog naloga pojašnjavanjem postupaka i uklanjanjem operativnih izazova. Također se uvodi novi Europski nalog za sudjelovanje u raspravama na daljinu kako bi se osumnjičenicima, optuženicima i žrtvama omogućilo sudjelovanje u raspravama kaznenog suda iz druge države članice.

U okviru svog novog mandata, Eurojust će biti ovlašten djelovati samostalno kako bi podržao nacionalna tijela u ranoj fazi postupka. Međutim, odluke o pokretanju i provođenju istraga ostat će na državama članicama EU-a.

Cilj ovih reformi je zatvoriti rupe u propisima koje bi kriminalci mogli iskoristiti.

"Ovo je najopsežnije ažuriranje koje je Europol prošao u posljednjih 25 godina", rekao je povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner.