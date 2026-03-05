Europa se odjednom s Amerikom počela igrati Davida i Golijata: Otkud sad to?

Stav Europe prema Sjedinjenim Državama u posljednjih se nekoliko mjeseci značajno promijenio, a ključni okidač za taj zaokret bila je izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa o mogućem preuzimanju Grenlanda. Tako tvrdi ugledni vojni analitičar i profesor Michael Clarke, koji smatra da su upravo te izjave potaknule europske čelnike da zauzmu čvršći stav prema Washingtonu

Promjena tona posebno je vidljiva posljednjih dana, kada su američke vojne operacije protiv Irana javno kritizirali pojedini europski lideri. Španjolski premijer Pedro Sanchez i britanski premijer Keir Starmer otvoreno su izrazili sumnju u američku strategiju, a Starmer je upozorio da u Washingtonu ne vidi ‘održiv i dobro promišljen plan’ za rješavanje sukoba. Grenland kao prijelomni trenutak Prema Clarkeu, ključni trenutak u promjeni europskog raspoloženja dogodio se kada je Trump na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu iznio ideju da bi Sjedinjene Države mogle preuzeti Grenland, pa čak i silom ako bude potrebno.

‘Najveći okidač bio je Grenland’, rekao je Clarke u podcastu This Is Why, prenosi Sky News. Prisjetio se kako je Trump tada iznio niz neobičnih tvrdnji, uključujući i mogućnost upotrebe vojne sile. ‘Trump dolazi u Davos i govori čudne stvari o tome da će preuzeti Grenland, pa i silom ako treba. Europljani su bili toliko ogorčeni da su poručili: Moramo uzvratiti. Ako želite trgovinski rat, imat ćete trgovinski rat. Ako stvarno želite napasti Grenland, poslat ćemo tamo svoje vojnike. Hoćete li pucati na njih?’ Prema njegovim riječima, takav izravni izazov natjerao je Washington na povlačenje. ‘Izazvali su ga, i on se odmah povukao’, rekao je Clarke. Trump je podcijenio reakciju Europe Analitičar smatra da je Trump ozbiljno podcijenio koliko su njegove izjave o Grenlandu narušile odnose između Europe i SAD-a. ‘Mislim da je Trump zaključio da je ta tema na neko vrijeme nestala. Ali ne vjerujem da razumije koliku je štetu nanijela transatlantskim odnosima’, rekao je Clarke.