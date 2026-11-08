Smrt sportaša u psihijatrijskoj bolnici: Četvorici tehničara određen istražni zatvor

Kako javlja Jutarnji list, sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu Krešimir Devčić pritvor im je odredio zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i uništavanja dokaza, opasnosti od ponavljanja kaznenog djela te zbog osobito teških okolnosti djela.

O tragičnom događaju koji se zbio 21. listopada službeno se očitovala i ravnateljica bolnice, doc. prim. dr. sc. Majda Grah:

„U Klinici su odmah po saznanju za okolnosti navedenog događaja zatražena očitovanja i izvješća za potrebe unutarnjeg nadzora. O događaju je obaviještena policija s kojom aktivno surađujemo. Ujedno, u tijeku je postupak uručenja izvanrednog otkaza ugovora o radu za troje zaposlenika. Obaviješteni su i Ministarstvo zdravstva i druga nadležna tijela. Svim uključenim zaposlenicima ponuđena je individualna i grupna psihološka podrška.”, stoji u njezinoj izjavi.

Iz odgovora uprave bolnice proizlazi da jedan od četvorice osumnjičenih tehničara zasad nije obuhvaćen procedurom izvanrednog otkaza.

Nalaz obdukcije još se čeka

Prema neslužbenim informacijama koje donosi Jutarnji list, preminuli sportaš u kliniku je dovezen dragovoljno vozilom Hitne pomoći nakon poziva članice obitelji, a cijeli je postupak navodno pokrenut upravo na njihovo inzistiranje. Zbog agresivnog ponašanja pacijenta, koji je bio izrazito krupne i atletske građe, u njegovo svladavanje uključila su se četvorica tehničara. Jedan od osumnjičenih neslužbeno tvrdi kako mu je tijekom same intervencije medicinska sestra dala terapiju, nakon čega je nastupila smrt.

Službeni obdukcijski nalaz još uvijek se čeka, a istražitelji vjeruju kako će ključnu ulogu u rasvjetljavanju točnih okolnosti i uzroka smrti, uz iskaze svjedoka, imati pregled snimki bolničkih nadzornih kamera.