SAD: Nešto se mijenja, Rusi i Ukrajinci spremni su na kompromis

Teritorijalni spor jedan je od glavnih razloga zbog kojih dosad nije postignut mirovni dogovor. Ukrajina inzistira na očuvanju svojih međunarodno priznatih granica, dok ruski predsjednik Vladimir Putin zahtijeva da Moskva preuzme kontrolu nad cijelim Donbasom .

Prema njegovim riječima, obje strane u privatnim razgovorima pokazuju određenu fleksibilnost kada je riječ o mogućoj razmjeni teritorija . Ipak, upozorio je da će se o najtežem pitanju vjerojatno pregovarati tek u završnoj fazi, nakon postizanja dogovora o ostalim dijelovima mogućeg sporazuma.

'Prvi put imam osjećaj da vidimo stvarnu želju ruske strane da se sve ovo završi', rekao je dužnosnik novinarima, pod uvjetom anonimnosti, piše Reuters .

Američki predstavnik nije precizirao kakve bi teritorijalne ustupke dvije strane mogle razmatrati. Njegove izjave ne znače da je dogovor već postignut niti da su Moskva i Kijev službeno odustali od svojih dosadašnjih zahtjeva.

Washington smatra da bi pregovori najprije trebali donijeti dogovor o sigurnosnom uređenju Ukrajine nakon rata. Tek bi se potom otvorio prostor za rješavanje teritorijalnih pitanja.

Razmatraju se sigurnosna jamstva po uzoru na NATO

Jedna od ključnih tema razgovora bit će sigurnosna jamstva za Ukrajinu. Među mogućim rješenjima spominje se model nalik članku 5. Sjevernoatlantskog ugovora, prema kojem se oružani napad na jednu članicu NATO-a smatra napadom na sve članice.

Takav bi aranžman trebao Ukrajini osigurati zaštitu nakon eventualnog mirovnog sporazuma. Međutim, još nije jasno kako bi konkretno funkcionirao ni koje bi države preuzele obvezu sudjelovanja u njezinoj obrani.

Američki dužnosnik naglasio je da će dogovor o poslijeratnom sigurnosnom okviru biti presudan za napredak u pregovorima o teritoriju.

U pregovorima sudjeluju Witkoff i Kushner

Američko izaslanstvo u Abu Dhabiju predvodit će posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner, zet predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Pregovori bi trebali trajati dva dana, počevši od utorka.

Američki dužnosnik nije isključio mogućnost da Witkoff i Kushner nakon sastanka otputuju u Rusiju i razgovaraju s Putinom, no takav posjet zasad nije potvrđen.

U Washingtonu prevladava oprezni optimizam da bi novi krug razgovora mogao donijeti pomak, ali američka strana priznaje da će za postizanje konačnog sporazuma biti potrebno vrijeme.

Trump posljednjih mjeseci pojačava diplomatske napore za okončanje rata, često upozoravajući na goleme ljudske gubitke koje su Rusija i Ukrajina pretrpjele od početka ruske invazije u veljači 2022. godine.