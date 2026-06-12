Hvatali narkobande pa ih dočekalo iznenađenje: Završava li oružje iz Ukrajine na crnom tržištu?

Europske sigurnosne službe i istraživački novinari upozoravaju na sve veći problem krijumčarenja oružja i streljiva koje navodno završava u rukama kriminalnih skupina diljem Europe, a dio analitičara povezuje taj trend i s ratom u Ukrajini

Početkom ožujka pripadnici španjolske Nacionalne policije pretraživali su šumsko područje u blizini Marbelle u potrazi za skrovištem kokaina, kada je došlo do oružanog obračuna i potjere. Dileri droge, koji su bili prerušeni u policajce, otvorili su vatru na službenike iz automatskog oružja. U vozilima osumnjičenih kasnije su pronađeni i kalašnjikovi AK-47, kao i drugo vojno naoružanje. Policija navodi da takvi incidenti više nisu izolirani slučajevi te da se tijekom gotovo svakodnevnih akcija zapljenjuje teško oružje i vojno streljivo, piše Deutsche Welle.

'Ne možemo se braniti' Za policijske službenike na terenu to predstavlja sve veći sigurnosni izazov. Policajac Óscar Sánchez upozorava na neravnotežu između opreme policije i kriminalnih skupina: 'Kao obična policija ne možemo se braniti od ove vrste ratnog oružja. Mi raspolažemo samo standardnim pištoljima', kaže Sánchez. Na terenu se, prema njegovim riječima i drugim istražiteljima, sve češće pronalazi i NATO standardno streljivo, što dodatno zabrinjava sigurnosne službe. 'Narko-bande koriste ovu vrstu streljiva. Ono dolazi iz Istočne Europe, iz rata u Ukrajini', tvrdi Sánchez. Slične sumnje iznosi i Agustín David Domínguez, predstavnik sindikata u španjolskoj policiji Guardia Civil, koji upozorava na problem praćenja porijekla: 'Oružje uglavnom ne možemo identificirati prema podrijetlu, ali streljivo je lakše pratiti, a ono često potječe iz rata u Ukrajini.' Te tvrdnje zasad nisu neovisno potvrđene.

Sumnje na crno tržište i ratni višak oružja Tema je otvorila širu europsku raspravu o tome može li oružje isporučeno Ukrajini ili izgubljeno u ratnim uvjetima završiti na crnom tržištu u EU. Stručnjak za oružje Marco Pohlers, bivši pripadnik njemačke specijalne jedinice KSK, analizirao je zaplijenjeno naoružanje i upozorio na mogućnost da dio oružja potječe iz ratnih zona: Na fotografijama objavljenima u medijima s racije u Mađarskoj iz srpnja 2022. identificirao je moderniziranu rusku jurišnu pušku AK-47. 'To je oružje definitivno namijenjeno vojnom tržištu', kaže Pohlers. Prema njegovoj procjeni, takvo je ratno oružje trenutačno najlakše nabaviti u Ukrajini, primjerice od poginulih vojnika. Kalašnjikov AK-47 standardna je jurišna puška bivših zemalja Istočnog bloka i proizvedena je u milijunima primjeraka. Saveznici Ukrajine isporučivali su je i tijekom prvih dana rata. Mnoge od tih pušaka, tvrdi on, na početku rata nisu bile adekvatno evidentirane pa su neke završile u ilegalnoj prodaji.

Upozorenja iz EU i NATO struktura Europske institucije upozoravale su na rizike gotovo odmah nakon početka rata u Ukrajini. Europol je već 2022. godine naveo da je 'ilegalna trgovina već počela i da bi mogla dodatno porasti'. Slična upozorenja stigla su i iz Frontexa, čiji je tadašnji zamjenik direktora istaknuo: 'U Ukrajini trenutačno postoji gotovo neograničen pristup ratnom oružju. Polazimo od toga, a postoje i prvi pokazatelji da kriminalci to oružje krijumčare u Europsku uniju.' Prema sigurnosnim procjenama, ratne zone s velikim količinama oružja uvijek predstavljaju potencijalni izvor za ilegalno tržište, osobito kada je kontrola otežana.