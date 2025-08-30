EU traži od SAD-a da preispita svoju odluku o dužnosnicima iz Palestine

"Tražimo da ta odluka odmah bude ponovno razmotrena, uzimajući u obzir međunarodno pravo", rekla je Kallas nakon sastanka ministara u Kopenhagenu.

Washington je u petak objavio da uskraćuje i povlači postojeće vize članovima Palestinske oslobodilačke organizacije i Palestinske samouprave uoči sastanka Opće skupštine UN-a.

Taj je potez u Kopenhagenu osudio i šef francuske diplomacije Jean-Noël Barrot po kojem je "sjedište UN-a neutralno mjesto ... svetište u službi mira."

"Opća skupština Ujedinjenih naroda ne može tolerirati nikakva ograničenja pristupa“, naglasio je. "Moramo moći međusobno razgovarati. Ne može nas se uzeti za taoce“, rekao je njegov luksemburški kolega Xavier Bettel, predlažući organiziranje posebne sjednice Opće skupštine UN-a u Ženevi kako bi se osigurala prisutnost Palestinaca.