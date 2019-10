'EU se ne treba zavaravati da će Ujedinjeno Kraljevstvo ostati i nakon 31. listopada'

Britanski premijer Boris Johnson upozorio je Emmanuela Macrona da neće biti odgode Brexita planiranog za 31. listopada, istaknuvši da je to 'posljednja prilika' za postizanje dogovora, rekao je u nedjelju glasnogovornik Downing Streeta

Čelnik britanske vlade rekao je francuskom predsjedniku u telefonskom razgovoru da se 'EU ne treba zavaravati da će Ujedinjeno Kraljevstvo ostati u EU-u nakon 31. listopada'.

Boris Johnson je opetovao da neće zatražiti novu odgodu Brexita, premda ga zakon koji je nedavno prihvatio britanski parlament obvezuje da ga zatraži ako se ne dogovori s EU-om.

Taj je zakon Boris Johnson nazvao 'činom kapitulacije' ocijenivši da slabi britanski položaj u pregovorima o Brexitu.

'Ujedinjeno Kraljevstvo je dalo veliku i važnu ponudu, ali je došlo vrijeme da Komisija (europska) pokaže volju za dogovor', rekao je izvor u Downing Streetu.

I upozorio: 'U protivnom će Ujedinjeno Kraljevstvo otići bez dogovora. Zakon o kapitulaciji i njegovi autori potkapaju pregovore, ali ako europski čelnici jamče da će to spriječiti 'no deal', bit će to povijesni nesporazum', dodao je taj izvor.

Boris Johnson je u srijedu iznio svoj plan za Brexit koji je Bruxelles dočekao sa skepsom jer u njemu nalazi nekoliko 'problematičnih' točaka.

Tijekom vikenda je razgovarao s nekoliko europskih čelnika, među kojima s finskim, nizozemskim i portugalskim kolegom te s francuskim predsjednikom.