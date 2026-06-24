EU parlament podržao prijedloge hrvatske zastupnice: Stroža pravila za nikotin i alkohol

„Djeca ne smiju postati nova generacija ovisnika o nikotinu. Industrija danas ovisnost prodaje kroz okuse bombona, voća i žvakaćih guma, moderna pakiranja i marketing na društvenim mrežama. Zato sam inzistirala da se u izvješću jasno prepozna potreba za snažnijom zaštitom djece i mladih te mogućnost zabrane aroma koje su očito usmjerene prema maloljetnicima“, izjavila je Romana Jerković Kraljić.

Među najvažnijim preporukama nalaze se stroža pravila za oglašavanje novih nikotinskih proizvoda na društvenim mrežama, bolja zaštita maloljetnika od proizvoda koji stvaraju ovisnost te mogućnost zabrane aroma koje su posebno privlačne djeci i mladima.

Izvješće predstavlja snažan iskorak prema ambicioznijoj politici prevencije na razini Europske unije. Uz jačanje zdravstvenih sustava, u prvom redu primarne zdravstvene zaštite i ranog otkrivanja bolesti, poseban naglasak stavlja na utjecaj industrije i štetnih proizvoda koji dovode do bolesti srca i krvnih žila te na zaštitu djece i mladih.

Kao izvjestiteljica, Jerković Kraljić posebno se zalagala za snažniji fokus na prevenciju i stvaranje zdravih životnih navika od najranije dobi. Zato izvješće poziva na uvođenje sveobuhvatnog zdravstvenog odgoja u školama kako bi djeca stekla znanja o zdravoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti, prevenciji bolesti i štetnim učincima proizvoda koji povećavaju zdravstvene rizike.

Izvješće također poziva na jasnije informiranje građana o zdravstvenim rizicima povezanima s alkoholom te podupire uvođenje obveznog navođenja sastojaka i nutritivnih vrijednosti na alkoholnim pićima, kao što je to već slučaj s drugim prehrambenim proizvodima.

„Ako alkohol povećava rizik od bolesti srca, moždanog udara i raka, građani imaju pravo to znati. Danas na čokoladi ili jogurtu možemo pročitati sastav i nutritivne vrijednosti, dok na mnogim alkoholnim pićima te informacije i dalje nedostaju. Vrijeme je da potrošačima damo iste informacije za sve proizvode koje konzumiraju. “,

Zdrava prehrana je skupa

Velik dio izvješća posvećen je prehrani i rastućim zdravstvenim nejednakostima. Zastupnici upozoravaju da zdrava prehrana često nije najpristupačniji izbor te da cijena hrane značajno utječe na zdravstvene ishode, osobito među građanima s nižim primanjima.

„Ne možemo ljudima govoriti da se hrane zdravije ako je nezdrava hrana često jeftinija, dostupnija i agresivnije promovirana od zdrave. Zdravlje ne smije ovisiti o debljini novčanika. Upravo zato u izvješću tražimo mjere koje će zdrav izbor učiniti lakšim i dostupnijim svim građanima“, poručila je Jerković Kraljić.

Po prvi put snažno se naglašava i povezanost okoliša sa zdravljem srca. Onečišćenje zraka, ekstremne vrućine, buka i drugi okolišni čimbenici prepoznati su kao važni uzroci bolesti srca i krvnih žila koji se mogu spriječiti odgovarajućim politikama.

Jačanje primarne zdravstvene zaštite

Izvješće također poziva na jačanje primarne zdravstvene zaštite, zdravstvenog odgoja u školama te uspostavu europske mreže centara izvrsnosti za bolesti srca i moždani udar kako bi građani imali jednak pristup vrhunskoj skrbi bez obzira na mjesto stanovanja.

Nakon današnjeg glasovanja u Odboru za javno zdravlje, izvješće će biti upućeno u daljnju proceduru Europskog parlamenta, stoji u priopćenju.

*Priopćenja u ovoj rubrici objavljuju se u izvornom obliku bez uredničkih intervencija.