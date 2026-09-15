EU na udaru Europarlamenta zbog Srbije: 'Za njih ovdje nema mjesta, a ni novca'

Zastupnici u Europskom parlamentu u utorak su pozvali Europsku uniju da poduzme konkretne korake prema Srbiji nakon što je ratni zločinac Ratko Mladić u Beogradu ispraćen uz najviše počasti

Haški osuđenik Ratko Mladić početkom mjeseca pokopan obiteljskoj grobnici na beogradskom Topčiderskom groblju uz crkvene obrede i vojne počasti, a među tisućama ljudi u mimohodu i pogrebnoj povorci bili su i pojedini ministri srbijanske vlade i dužnosnici Republike Srpske, kao i sin predsjednika Aleksandra Vučića. Povjerenica za proširenje Marta Kos u svom govoru na plenarnoj sjednici u EP-u rekla je da je prošle godine u Srebrenici prisustvovala sprovodu još sedmero žrtava, trideset godina nakon genocida u tom gradiću. "Neshvatljivo je da itko može slaviti kao heroja nekoga tko je odgovoran za takve zločine”, rekla je Slovenka koja je ranije zbog ispraćaja Mladića otkazala planirani posjet Beogradu. "Snimke s Mladićevog sprovoda su duboko uznemirujuće, pokazuju neuspjeh suočavanja s prošlošću te su protivne vrijednostima koja su u srcu europske integracije”, nastavila je povjerenica za proširenje. "Prestanite koristiti prošlost kao prepreku budućnosti”, poručila je Srbiji.

'Srbija je puno više' Kos je ranije u utorak, u odgovoru na pitanje hrvatske zastupnice Željane Zovko, najavila da će Komisija krajem listopada objaviti izvješće o napretku Srbije u procesu proširenja na koje će se reflektirati i nedavna događanja. "Buduće odluke o konkretnim koracima u pristupnom procesu su u rukama Vijeća”, stoji u njenom odgovoru. Kos je u Strasbourgu rekla da snimke s ispraćaja "ne predstavljaju srpsko društvo u cijelosti” jer su joj se brojni građani Srbije pridružili u protivljenju glorifikacije ratnih zločinaca. "Stoga znam da je Srbija puno više”, rekla je Slovenka, navodeći mlade, poduzetnike, javne službenike, umjetnike, novinare i druge "građane koje žele naprijed”. "Ta Srbija zaslužuje biti saslušana. Ta Srbija zaslužuje podršku i ona ima mjesto u Europi”.

Sprovod Ratka Mladića Izvor: Pixsell / Autor: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL







+20 Sprovod Ratka Mladića Izvor: Pixsell / Autor: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Treba li EU nastaviti pregovore sa Srbijom? Zastupnik Tonino Picula, izvjestitelj EP-a za Srbiju, u svom je govoru ispred kluba socijaldemokrata rekao da je ispraćaj Mladića "medij preko kojeg se još jednom identificirala ukupna politika službenog Beograda”. Taj događaj "ne govori samo o prošlosti nego i u kojem pravcu ta vlast usmjerava Srbiju danas”. Picula je upozorio da je Vučić "jednog ratnog zločinca ispratio državnim počastima”, a s drugim je dogovorio predizborni savez, referirajući se na Vojislava Šešelja. Hrvatski zastupnik poručio je da EU treba "prestati lutati” u odnosu prema vlastima u Beogradu, te da "s Mladićem moraju biti pokopane i iluzije o nekoj europskoj Srbiji” pod Vučićem. "Potpuno je opravdano postaviti pitanje treba li EU uopće nastaviti pregovore sa Srbijom dok ima ovakvu vlast”, zaključio je.