Bruxelles pred balkanskom dilemom: Srbija bi mogla zakomplicirati situaciju u Uniji

Crna Gora trenutačno je najbliža članstvu u Europskoj uniji, no njezin napredak prati sve veća zabrinutost da bi Srbija mogla pokušati omesti završnicu pregovora. Dužnosnici, diplomati i stručnjaci upozoravaju da Beograd želi sačuvati svoj utjecaj u regiji, a ulazak susjedne države u Uniju otvorio bi neugodna pitanja o zastoju Srbije na europskom putu

Dok se Podgorica približava cilju, srpski pristupni proces gotovo je potpuno zaustavljen. Beograd još nije otvorio sve pregovaračke klastere, a njegov posljednji pokušaj prošlog mjeseca blokiralo je osam država članica. 'Vidimo određene poteze srpske vlade i oporbenih stranaka koji kompliciraju unutarnju situaciju u Crnoj Gori', rekao je hrvatski eurozastupnik Tonino Picula novinarima uoči srpanjskog glasanja na plenarnoj sjednici o godišnjem izvješću o napretku država kandidatkinja, prenosi Euronews. Troje dužnosnika koji rade za Europsku komisiju i vlade država članica potvrdilo je da su upoznati s pokušajima miješanja u unutarnje poslove Crne Gore, što pred Europsku uniju postavlja neuobičajen problem između dviju kandidatkinja za članstvo.

Pokušaji produbljenja podjela 'Srbija čini sve što može da bi iznutra oblikovala Crnu Goru i utjecala na to kakva smo država', izjavila je za Euronews bivša crnogorska potpredsjednica vlade Jovana Marović. 'Ti će se pokušaji nastaviti i nakon što Crna Gora uđe u EU, ali ostvarivanje određenih ciljeva tada će biti mnogo teže', dodaje Marović. Među potezima kojima Beograd, prema njezinu mišljenju, pokušava usporiti pristupni proces jest inicijativa da se srpskom jeziku ustavnim izmjenama dodijeli status službenog jezika uz crnogorski. Spor je izazvao i nedavni pokušaj preimenovanja podgoričke Nacionalne knjižnice, koja nosi ime istaknutog antifašista Radosava Ljumovića, jer je predloženo da dobije ime Marka Miljanova, vojskovođe i književnika snažno povezanog s crnogorsko-srpskom povijesnom tradicijom. Ministarstvo kulture zaustavilo je tu inicijativu. Marović pritom nije dovela u pitanje Miljanovljevu povijesnu ostavštinu, već upozorila na obrazac prema kojem se antifašističko nasljeđe potiskuje u korist identitetske politike. 'Srbija sustavno stvara etničke podjele' 'Srbija sustavno pokušava stvoriti etničke podjele', rekla je Marović, izdvojivši inicijative koje prosrpske političke snage pokreću na lokalnoj razini da bi se 'poništilo' crnogorsko priznanje Kosova. Takvi pokušaji zasad ipak nisu izbacili pristupni proces iz tračnica. Crnogorska politička elita zadržala je jedinstvo, što je u srpnju pokazalo glasanje o pokretanju postupka ustavnih promjena. Za njega su bila 74 od 77 zastupnika, a usprotivila se jedino tvrda prosrpska stranka. Sloga je potvrđena krajem kolovoza, kada su ustavne izmjene prihvaćene dvotrećinskom većinom od 68 glasova. Odnosi opterećeni poviješću Crnu Goru i Srbiju povezuje duga i složena povijest. Crna Gora priznata je kao suverena država na Berlinskom kongresu 1878. godine, potom je izgubila neovisnost u korist Srbije, a ponovno ju je stekla 2006. godine. U svibnju, kada se obilježavala 20. godišnjica crnogorske neovisnosti, srpski predsjednik Aleksandar Vučić nazvao je taj događaj 'glamuroznom proslavom odcjepljenja od moje Srbije', dodavši da bi njegov dolazak na tu proslavu bio 'pljuvanje u lice' Srbima. Već sljedećeg mjeseca Vučić je ipak doputovao na sastanak na vrhu Europske unije i zapadnog Balkana u crnogorskom Tivtu. Ondje je rekao da ga je srpska obavještajna služba upozorila na visok sigurnosni rizik zbog mogućeg atentata koji navodno pripremaju crnogorski kriminalni klanovi.