OTEŽAN PUT

Makedonski ministar u Zagrebu: Od EU-a tražimo poštovanje

I.H./Hina

30.04.2026 u 17:21

Timčo Mucunski i Gordan Grlić Radman Izvor: Pixsell / Autor: ANTONIO BAT
Sjeverna Makedonija je svojim zalaganjem zaslužila predvidljivost i poštovanje Europske unije, a ne stalno dodavanje zahtjeva za otvaranje pristupnih pregovora, rekao je ministar vanjskih poslova te zemlje Timčo Mucunski u četvrtak u Zagrebu

Nakon što je promijenila ime zemlje i tako riješila dugogodišnji spor s Grčkom, nastavak europskog puta Makedonije sada uvjetuje susjedna Bugarska tražeći da se bugarska manjina uvrsti u makedonski ustav.

“Za nas pitanje ustavnih izmjena nije pitanje samog ustava nego je suštinsko pitanje: je li to zbilja zadnji zahtjev takve prirode?”, upitao je Mucunski. 

“Više od 30 godina od moje se zemlje traže različiti oblici ustupaka. Obećanje je bilo da će nakon zadnjeg koraka biti predvidljiva izvjesnost našeg europskog puta”, dodao je.

Timčo Mucunski i Gordan Grlić Radman Izvor: EPA / Autor: ANTONIO BAT

Mucunskog je primio šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman, koji je ocijenio da je Makedonija “čimbenik stabilnosti, sigurnosti, mira i razumijevanja”, a da su njeni građani “proeuropski orijentirani”. Podsjetio je da je Hrvatsku prilikom pristupanja kočila Slovenija, ali da danas dvije zemlje imaju “odličan odnos”, tako da se “sigurno može naći rješenje” s Bugarskom.

Uzvratni je to posjet ministra Mucunskog Zagrebu nakon što je u veljači Grlić Radman u Skopju izrazio pohvale toj zemlji zapadnog Balkana jer je uzor po provedbi europskih reformi.

Dvije zemlje, republike bivše Jugoslavije, spaja i članstvo u NATO-u. Sjeverna Makedonija treća je najnovija članica NATO-a i zadnja prije ruske agresije na Ukrajinu, nakon koje su se pridužile Finska 2023. i Švedska 2024. Sa Sjevernom Makedonijom Hrvatska surađuje i u okviru Jadransko-jonske inicijative.

Grlić Radman je najavio da će hrvatski premijer Andrej Plenković u svibnju posjetiti Skopje kada će se potpisati sporazum o strateškoj suradnji.

