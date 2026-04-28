Zamršena priča: Zelenski ljutit zbog 'ukradenog' žita, u sve se uključio i EU

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha rekao je da je izraelski veleposlanik pozvan u njegovo ministarstvo zbog, kako je rečeno, izraelske neaktivnosti kada je posrijedi dozvola za to da pošiljke žitarica uđu u zemlju iz Ukrajine čije je dijelove okupirala Rusija.

"Osuđujemo sve akcije koje pridonose financiranju nezakonitih ruskih ratnih napora i zaobilaženju sankcija EU-a te smo spremni pratiti i ciljati takve akcije na način da stavimo pojedince i organizacije u trećim zemljama na popis (sankcija), bude li potrebno", rekao je glasnogovornik EU-a Anouar El Anouni, odgovorivši Reutersu na zahtjev da komentira situaciju.

"Obratili smo se izraelskom ministarstvu vanjskih poslova u vezi s tim pitanjem", rekao je.

Kijev smatra da je Moskva ukrala sve žito proizvedeno u četirima regijama koje Rusija smatra svojima od invazije na Ukrajinu 2022., kao i Krim koji je Rusija anektirala 2014. Ukrajina je i ranije prosvjedovala zbog izvoza tog žita u druge zemlje.

Rusija te regije naziva svojim "novim teritorijima", ali one su i dalje međunarodno priznate kao ukrajinske.

Moskva nije komentirala kakav je pravni status žitarica požnjevenih ondje.