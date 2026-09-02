Estonija dobila novu predsjednicu: 51-godišnja pravnica poručila da će raditi za dobrobit zemlje

Madise je bila jedina kandidatkinja za predsjedničku dužnost. Sedam glasačkih listića ostalo je prazno, dok preostali zastupnici nisu glasovali ili nisu bili prisutni.

Za njezinu kandidaturu glasovalo je 75 zastupnika iz vladajućih Reformističke stranke i Eesti 200, kao i oporbenih Socijaldemokrata te konzervativne stranke Isamaa.

Nova predsjednica bit će tek druga žena na čelu Estonije, nakon Kersti Kaljulaid, koja je tu dužnost obnašala od 2016. do 2021. godine. Aktualni predsjednik Alar Karis ranije je najavio da se neće kandidirati za novi mandat.