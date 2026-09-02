71 od 101 glasova

Estonija dobila novu predsjednicu: 51-godišnja pravnica poručila da će raditi za dobrobit zemlje

M.Či./HIna

02.09.2026 u 15:39

Ülle Madise
Ülle Madise Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Iris Kivisalu / Õiguskantsler
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Estonski parlament u srijedu je izabrao pravnicu i kancelarku pravde Ülle Madise za novu predsjednicu države, koja je u prvom krugu tajnog glasovanja dobila 71 od ukupno 101 zastupničkog glasa, čime je osigurala potrebnu dvotrećinsku većinu

Madise je bila jedina kandidatkinja za predsjedničku dužnost. Sedam glasačkih listića ostalo je prazno, dok preostali zastupnici nisu glasovali ili nisu bili prisutni.

Za njezinu kandidaturu glasovalo je 75 zastupnika iz vladajućih Reformističke stranke i Eesti 200, kao i oporbenih Socijaldemokrata te konzervativne stranke Isamaa.

Nova predsjednica bit će tek druga žena na čelu Estonije, nakon Kersti Kaljulaid, koja je tu dužnost obnašala od 2016. do 2021. godine. Aktualni predsjednik Alar Karis ranije je najavio da se neće kandidirati za novi mandat.

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U govoru nakon izbora, koji je trajao nešto manje od deset minuta, Madise je poručila da će raditi za dobrobit Estonije. Zemlju je opisala kao jednu od ključnih točaka sigurnosti Europe i cijelog slobodnog Zapada, no nije ulazila u konkretna pitanja vanjske politike.

51-godišnja Madise od 2015. godine obnaša dužnost estonske kancelarke pravde, neovisne institucije koja nadzire ustavnost i zakonitost propisa te postupanja države i vlade.

Dugogodišnja je profesorica prava na Tallinn University of Technology i Sveučilištu u Tartuu, a ranije je radila i kao pravna savjetnica bivšeg estonskog predsjednika Toomasa Hendrika Ilvesa.

Predsjednik Estonije ima uglavnom ceremonijalne ovlasti, ali predstavlja državu i ima važnu ulogu u pitanjima vezanim uz nacionalnu sigurnost i obranu.

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